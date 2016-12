El Granada pretende fichar un mínimo de cuatro futbolistas en el mercado invernal

Nochebuena, Navidad, Nochevieja… Y enero a la vuelta de la esquina. El Granada CF ya se prepara para el mercado de fichajes de invierno y lo hace con las cosas muy claras en cuanto a lo que quiere incorporar.

La pretensión del Club es realizar un mínimo de cuatro fichajes. Esta cifra no es cerrada, ya que podría aumentar dependiendo de las salidas que se den. Es una obviedad. En la actualidad, el Granada tiene ocupadas las 25 fichas disponibles para la plantilla del primer equipo, a las que se suma el catalogado como canterano Angban.

Por ello, para que puedan llegar unos, se tienen que ir otros. En este sentido, atendiendo a los jugadores que están jugando menos, Krhin, Tabanou, Márquez, Atzili y Barral pueden estar en la rampa de salida.

También está la situación de otros jugadores que sí cuentan pero que podrían buscar una salida porque no están de acuerdo con su papel actual. Es el caso de Gastón Silva, del que ya han saltado rumores en la prensa de Sevilla de un posible coqueteo con el Betis.

La realidad es que la preferencia de Lucas Alcaraz es la de tener una plantilla más corta que la actual, por lo que las bajas son obligatorias. En cuanto a las necesidades del equipo, tanto defensa como centro del campo y ataque son factibles de reforzar mirando la pobre primera vuelta realizada. El equipo ha tenido lagunas en todas las zonas, aunque en las últimas jornadas han renacido algunos jugadores como Lombán, Saunier, Gabriel Silva o Samper, los cuales parecían desahuciados en la etapa de Jémez.

Quizás la zona que menos efectivos tiene es el centro del campo. Márquez, Angban y Krhin han tenido un papel testimonial para Alcaraz, y no parece que eso vaya a cambiar. Jon Toral ha gozado de más confianza. Sin embargo, el trivote formado por Samper, Uche y Andreas Pereira no tiene sustitutos de garantías, algo que se evidenció en el partido ante la Real, en el cual la ausencia de Uche se notó en demasía. La dirección deportiva tendrá que hacer un esfuerzo en este sentido para traer un futbolista que se pueda adaptar a este trivote que ha creado Lucas. Se rumorea con la vuelta de Doucouré, que no está jugando absolutamente nada en el Watford.

En cuanto al ataque, nadie haría ascos a la llegada de un delantero. El problema del Granada con el gol es preocupante. El máximo goleador es Artem Kravets, con tan solo cuatro tantos. En este sentido, ha sonado con fuerza el regreso de Adalberto Peñaranda. Está pasando un ‘erasmus’ muy complicado en Udinese, donde no cuenta con los minutos que esperaba. El venezolano daría polivalencia, ya que se puede adaptar tanto a la posición de extremo como la de ariete.

Precisamente los extremos es otra de las posiciones pendientes de reforzar. Se cuenta como extremo puro con Carcela, Cuenca y Atzili. Andreas es otro jugador que puede jugar en esta zona, y Boga, que se ha reconvertido a pesar de ser mediapunta. El israelí no está contando con minutos, por lo que también podría salir en enero. Alcaraz se ha decantado por Boga y Carcela. Ambos están rindiendo bien, pero se echa de menos gente que pueda revolucionar los partidos desde el banquillo, que dé velocidad en banda y vuelva loca a la defensa rival.

MORIENTES, APARCADO

El Granada también sondea fichajes en los despachos. Ya anunció el pasado jueves el despido del exgerente y delegado del primer equipo, David Navarro, y del ya exjefe de prensa, Javier Rufete. Estas decisiones no han sentado bien en la afición. Como sustitutos de Navarro y Rufete se incorporan el exfutbolista Manuel Lucena y el periodista Andrés García-Armero, respectivamente. Además, el club quiere incorporar a su estructura la figura de Director de Fútbol, aunque no es algo esencial hacerlo en el próximo mercado.

A finales de noviembre se especuló con fuerza con la llegada de Morientes, llegándose incluso a dar por hecha en la prensa de Madrid. Sin embargo, no se terminó de concretar.

Morientes quedó aparcado, pero el club no ha descartado la incorporación de otra persona para este puesto. Se ha hablado con tres personas para ejercer esta función. Algunos de ellos tendrían mucha más experiencia que el exfutbolista en este terreno.

SE BUSCAN INGRESOS POR LA VÍA DE LA PUBLICIDAD

Por último, y como eje central de toda esta publicación, el límite salarial de La Liga es el principal escollo que tienen todos los clubes de España para incorporar jugadores. El dueño del club, Jiang Lizhang, ha afirmado rotundamente su intención de gastarse dinero si es necesario en fichar buenos jugadores, pero La Liga exige justificaciones. Si gastas, quiere saber de dónde has ingresado ese dinero.

La ampliación de capital está descartada por el momento, ya que se necesita más tiempo para abordarla. Así, y a sabiendas de que ingresar dinero a través de ventas es muy complicado, la directiva trabaja en sumar ingresos económicos a través de la publicidad, en concreto, en China. El mes de enero ya se avecina, y promete ser muy movido.