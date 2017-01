El Granada cierra la primera vuelta con otra derrota (3-1)

El Granada llegaba al feudo del Espanyol en el ecuador de la temporada. La última jornada de la primera vuelta. Una victoria podía ser una bonita forma de decir adiós a unos meses horribles en el plano deportivo. Pero el Granada se ha puesto como objetivo sufrir, y siguiendo por este camino, tendrá muy difícil mantenerse en Primera División.

Lucas Alcaraz, que no se rinde, sigue trabajando en la búsqueda de un equipo que al menos responda con actitud y orgullo al escudo nazarí en el césped. Así, ante el Espanyol, introdujo ciertas novedades en el once. Ingason, que estuvo correcto, acompañó a Lombán en el centro de la zaga; Oportunidad a Krhin, que resultó ser nefasto; Titular el canterano Aly Mallé, que sorprendió a todos y fue el mejor del equipo.

Con esas inclusiones, el Granada buscaba una victoria que le diera aire de cara a la segunda vuelta. Acostumbrado a recibir palos, el conjunto rojiblanco encajó casi cuando todavía no había salido al campo el primer tanto. Un despeje de jugador infantil de Tabanou dejaba el balón franco al siempre exquisito José Antonio Reyes, que colocaba el balón en la escuadra derecha de Ochoa con una rosquita deliciosa. La tocó el mexicano, pero no llegó (1-0)

El Espanyol dominó casi todos los primeros cuarenta y cinco minutos. El primer disparo del Granada entre los tres palos llegó en el minuto 13, atajado por Diego López sin problemas. Este disparo fue a cargo del joven Aly Mallé, que demostró su desparpajo en la banda derecha y se mostró valiente en sus intentonas ofensivas.

El conjunto ‘perico’ tenía el balón pero tampoco creaba mucho peligro. Lo intentó Jurado en un par de disparos desde lejos, pero Ochoa estuvo seguro bajo palos. Así, en el minuto 20, una combinación de los habilidosos Boga y Mallé terminó en una falta muy peligrosa, casi rozando el penalti. Andreas fue el lanzador, que ejecutó un sutil pase a la red por debajo de la barrera, y ponía el empate en el marcador (1-1).

Tras el gol, el Granada mejoró y se dejó ver algo más en ataque y, sobre todo, tuvo más posesión de balón. Sin embargo, en el mejor momento de los nazaríes, Jurado ponía su visión de ‘jugón’ a funcionar y metía un pase entre líneas para Piatti, que controlaba y disparaba directo a la red, inalcanzable para Ochoa (31’, 2-1). A partir de aquí, la primera parte no tuvo más historia. El Granada evidenció estar muy tocado. No le sale nada al conjunto rojiblanco y la competición no le da tregua en forma de victorias.

A la salida de vestuarios, Alcaraz metió en el campo a Ezequiel Ponce y Gabriel Silva, y se quedaron fuera Boga y Gabriel Silva. Sin embargo, recién salidos al campo (48’) el Granada recibía un nuevo mazazo. Marc Navarro, casi desde la misma posición que lo hizo Reyes en el primer tanto, disparaba colocado y fuerte y anotaba el tercero para su equipo (3-1). La defensa granadina, plantada y sin presionar al jugador ‘perico’, que tuvo tiempo para pensar y ejecutar sin problemas.

El Espanyol se sentía muy cómodo en el campo y pudo aumentar su cuenta goleadora. Primero, lo intentó Gerard Moreno de volea. Luego probó David López con un remate muy duro. En ambas acciones estuvo impecable Ochoa, que salvó a su equipo. Entre el dominio blanquiazul, Aly Mallé volvió a realizar una buena jugada, encontró a Andreas en el área y éste disparó potente contra Diego López, que despejó de forma acertada. También lo intentó Jurado a balón parado, pero Ochoa, de nuevo, impidió el tanto ‘perico’.

El partido no tuvo más historia. La segunda mitad fue incluso peor que la primera para el Granada, que básicamente no supuso un oponente que diera demasiados dolores de cabeza para el Espanyol. El equipo nazarí se hunde en la tabla a cada partido que pasa sin poder remediarlo y tendrá que estar pendiente de lo que haga Osasuna, que se enfrenta mañana a las 12:00 ante el Sevilla. La primera vuelta ya es historia. Ahora, queda mirar a la segunda vuelta, con la esperanza de poder enmendar todo lo andado. El primer rival, el Villarreal, el próximo sábado (13:00).

FICHA TÉCNICA

Espanyol: Diego López, Marc Navarro, Diego Reyes, David López, Aarón, Javi Fuego, Jurado, Hernán Pérez (74’ Marc Roca), José Antonio Reyes (80’ Salva Sevilla), Piatti y Gerard.

Granada: Ochoa, Foulquier, Lombán, Ingason, Tabanou (45’ Gabriel Silva), Samper, Krhin (76’ Bueno), Andreas, Aly Mallé, Boga (45’ Ezequiel Ponce) y Kravets.

Goles: 1-0, José Antonio Reyes (10’); 1-1, Andreas Pereira (22’); 2-1, Pablo Piatti (31’); 3-1, Marc Navarro (48’).

Árbitro: Carlos Clos Gómez. Amonestó a Ingason (13’), Foulquier (50’), Lombán (64’) y Andreas (91’).