El Granada CF de Diego Martínez vuelve ‘al ruedo’ este domingo después de descansar la jornada anterior al no disputar el partido contra el Reus, expulsado de la competición. Los rojiblancos visitan al Rayo Majadahonda, al que se medirán a partir de las 18:00 horas. El conjunto nazarí llega con varias bajas para medirse al conjunto madrileño, que también tendrá varias ausencias por sanción y lesión.

El equipo entrenado por Antonio Iriondo afronta animado este partido tras la última victoria lograda en el estadio del Sporting de Gijón, donde se impuso por 2-3. El conjunto majariego solo ha perdido uno de sus últimos cuatro partidos y tratará de sorprender a un Granada CF que en el partido de la primera vuelta le endosó un claro 3-0 en el Nuevo Los Cármenes.

El conjunto de Diego Martínez sumó los tres puntos la pasada jornada del partido del Reus, que le permitieron escalar hasta la tercera plaza, y tratará de lograr una victoria en el Cerro del Espino para mantenerse lo más arriba posible. El Granada CF sumó un triunfo en el último partido disputado fuera de casa, contra el Córdoba CF, en un encuentro en el que tuvo que remontar el tempranero tanto anotado por Andrés Martín.

Los rojiblancos no podrán contar en este partido contra el Rayo Majadahonda con Alejandro Pozo, que se une a las bajas por lesión de Adrián Ramos, Álex Martínez y Fran Rico. Sin embargo, Diego Martínez recupera a Quini, que ya ha cumplido su partido de sanción. Todo apunta a que el cordobés regresará al once titular en detrimento de Adri Castellano, que fue su sustituto en Córdoba. No se prevén muchos cambios más en el resto del once del Granada CF.

El Rayo Majadahonda también tiene varias bajas. Rafa López no podrá jugar por lesión, ya que se perderá lo que resta de temporada tras romperse el tendón de Aquiles frente al Málaga. Tampoco podrán jugar por lesión Carlitos y Manu del Moral. Por sanción se perderán este partido Iza Carcelén y Héctor Verdés. En cambio, el técnico Antonio Iriondo podrá contar con Fede Varela, que regresa tras superar su lesión, y con Enzo Zidane, también recuperado de sus molestias.

Posibles alineaciones

Rayo Majadahonda: Basilio; Galán, Luso, Andújar; Enzo, Óscar, Verza, Varela; Benito, Aitor Ruibal y Héctor.

Granada CF: Rui Silva; Víctor Díaz, Germán, Martínez, Quini; Fede San Emeterio, Montoro; Vadillo, Fede Vico, Ojeda y Rodri.