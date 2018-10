El Granada CF supera al Reus y continúa segundo

Poco tiene que ver este Granada CF con el que cerró el curso pasado, y cada jornada que pasa queda más claro. Con los pies en el suelo, el conjunto de Diego Martínez no deja de crecer y empieza a hacer habitual que cada uno de sus ‘pasitos’ sumen tres puntos más a su casillero. Los últimos los ha cosechado esta misma tarde al imponerse por 1-2 al CF Reus en un encuentro dominado en todos sus aspectos por el conjunto rojiblanco pero que se complicó al comienzo de la segunda mitad con el gol de Linares. Los nazaríes, que se habían adelantado en el marcador con un zapatazo de Víctor Díaz, tuvieron calma y supieron responder al empate con el sexto gol de Puertas, que mantiene al Granada segundo.

La jornada matutina de este domingo, la primera para este Granada CF de Diego Martínez, presentaba a dos equipos enrolados en situaciones muy diferentes. Por un lado, el conjunto reusense regresaba a casa para buscar su primer triunfo como local y seguir huyendo de su complicada realidad económica, aunque lo hacía con bajas que, unidas a sus problemas monetarios durante el verano, mermaron su convocatoria y su once. Xavi Bartolo se llevó a los 17 jugadores disponibles, introduciendo en el once a Olmo por el lesionado Villanueva, mientras que Martí Vila entró de inicio en el lugar de Fran Carbiá.

En la otra mitad del terreno de juego formó el Granada CF, cuyo viaje a Reus se antojaba tan armonioso por lo acontecido en jornadas anteriores como peligroso por la situación del Reus y su feudo. Diego Martínez no quería relajaciones, ni mucho menos desmerecer a un rival que, pese a sus dificultades, no había obtenido malos resultados en lo que va de campaña, por lo que afrontaba el choque con recelo. Varió su alineación, por primera vez después de tres choques repitiendo once, dejando en el banco a Fede Vico para que Pozo estrenase titularidad. José González fue el descarte del técnico vigués, que había confeccionado una convocatoria de 19 hombres para su visita al Municipal de Reus.

Con el balón en movimiento, se confirmaron los roles previstos. El Granada CF se hizo dominador del choque desde sus primeros compases, buscando siempre el ataque por bandas, mientras que el conjunto local trataba de reducir al máximo los espacios juntando líneas en defensa. En la faceta contraria, los de Xavi Bartolo trataban de combinar rápido para llegar al área de Rui Silva.

Este planteamiento inicial de ambos conjuntos trajo las primeras ocasiones en el bando nazarí, que generó problemas a la zaga rojinegra, como no podía ser de otra manera, desde los flancos, aunque no conseguía a inquietar a Badía. En la primera, Puertas, que actuó en una posición más centrada de lo que viene siendo habitual, no acertó a rematar un gran servicio desde la banda derecha de Víctor Díaz. Más tarde, el ‘10’ rojiblanco pudo comprobar que el Reus jugaba con guardameta al mandar a las manos de este un tímido disparo desde la frontal.

Con el paso de los minutos, los granadinos no hicieron más que confirmar su control del partido. Los de Diego Martínez encontraban demasiadas facilidades para pisar área, ya fuese elaborando con calma, en especial al llegar a campo rival -en esta faceta fueron creciendo Montoro y Fede San Emeterio-, o lanzando rápidos contraataques por los extremos. Los de Xavi Bartolo, en cambio, aunque trataron de pedir protagonismo hilvanando varias jugadas con toques cortos desde atrás, no conseguían incomodar al cuadro granadinista.

A este solo le faltaba culminar las numerosas jugadas de peligro que iba generando, algo que hizo a los 28 minutos de partido. El conjunto rojiblanco recuperó el balón tras un saque de banda en una posición cercana al centro del campo. Entre José Antonio Martínez, Álex Martínez y Montoro lograron controlar el esférico, siendo el centrocampista valenciano el que cambió el juego a la otra banda, por donde entraba Víctor Díaz. El lateral sevillano condujo sin oposición hasta los tres cuartos de campo rival, desde donde lanzó un potente disparo cruzado ante el que nada pudo hacer Edgar Badía.

El 0-1 trajo consigo una mayor presencia ofensiva del cuadro local, que trató de buscar el gol hasta el final de los primeros 45 minutos, aunque solo un cabezazo alto de Moore fue capaz de inquietar a la zaga rojiblanca. Mientras, los cuatro jinetes que formaron el ataque granadinista buscaban con ahínco el segundo, guiados, sobre todo, por las cabalgadas de un Pozo mucho más activo por la derecha, donde jugó tras cambiarse el flanco con Vadillo.

El paso por los vestuarios le vino mucho mejor al conjunto reusense que a los granadinos. Los de Xavi Bartolo trataron de reaccionar en los primeros minutos del segundo acto, y no tardaron mucho en hacerlo. En el minuto 48, Gus Ledes abrió el juego a la banda izquierda, por donde se incorporaba Borja Herrera. El lateral izquierdo rojinegro puso un centro envenenado al primer toque que no fue capaz de atajar Rui Silva, que dejó el balón muerto para que Linares, a placer, pusiera el empate en el primer disparo a puerta de los locales.

Las tablas en el electrónico dieron paso a un nuevo encuentro, más igualado que el anterior y con más tensión que en la primera parte. El conjunto nazarí continuó siendo el claro dominador del choque y sumando ocasiones, aunque sin la facilidad de la que había gozado hasta el intermedio, mientras que el Reus, si bien no hacía sudar a la línea defensiva granadina, acechaba el área de Rui Silva con mayor asiduidad.

Rodri saltó al terreno de juego en el lugar de Ramos, aportando nuevas posibilidades de ataque con sus desmarques. En sus botas tuvo el gol hasta en tres ocasiones, pero le faltó acierto y control para enviar el balón al fondo de la red. Esto no evitó, en cambio, que fuese determinante para cambiar de nuevo el signo del partido. En el minuto 74’, Álex Martínez puso un centro desde la banda izquierda tras una larga jugada rojiblanca. El balón colgado fue peinado por Rodri para que le cayese a Pozo en el otro extremo, que, ya desde dentro del área, la puso templada al primer palo para que Puertas, que llevaba dos jornadas sin marcar, hiciera con la testa su sexto gol de la temporada.

La calma que había sabido mantener el conjunto rojiblanco para responder al tanto del empate no fue, precisamente, la que vivió tras el 1-2. El cuadro reusense se volcó para encontrar, al menos, un gol que le permitiese arañar un punto, lo que hizo sufrir a los de Diego Martínez en los últimos minutos del encuentro. Supieron hacerlo los nazaríes, que, con apuros y un Rui Silva más inseguro de lo habitual, lograron defender el resultado.

Sin prisas, con los pies en el suelo y con el trabajo como requisito indispensable, los de Diego Martínez se muestran cada vez más cómodos sobre el terreno de juego, sea este el de Los Cármenes o se trate de un feudo rival. Con este, son dos los triunfos a domicilio que ha sumado el cuadro nazarí, coincidiendo, además, con la segunda victoria consecutiva, lo que le permite alcanzar los 17 puntos y hacer rojiblanca la segunda posición de la tabla.

Ficha técnica:

CF Reus: Edgar Badía; Moore (Bastos 58’), Catena, Olmo, Borja Herrera; Gus Ledes, Juan Domínguez, Mario Ortiz; Alfred, Martí Vila (Enri 58’), y Linares.

Granada CF: Rui Silva; Víctor Díaz, Germán, José Antonio Martínez, Álex Martínez; Fede San Emeterio, Montoro; Vadillo (Fede Vico 79′), Pozo, Puertas (Quini 86′); y Adrián Ramos (Rodri 63’).

Goles: 0-1: Víctor Díaz, min. 28; 1-1: Linares, min. 48; 1-2: Puertas, min. 74.

Árbitro: Pérez Pallas. Amonestó a los locales Gus Ledes y Bastos, así como a los visitantes Aarón Escandell, Montoro y Rui Silva.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la octava jornada de La Liga 1|2|3 disputado en el Estadi Municipal de Reus, ante 2.475 espectadores.