El Granada CF sigue atento al mercado invernal y a la operación salida

El mercado de fichajes invernal continúa abierto hasta el 31 de enero y, pasado el ecuador de este periodo de incorporaciones, el Granada CF ya tiene ‘los deberes hechos’. El club granadino ha incorporado a las “dos prioridades” que tenía, como aseguró el gerente deportivo, Fran Sánchez, en la rueda de prensa de presentación del extremo Dani Ojeda, que se ha unido a la plantilla del equipo rojiblanco junto al central Bernardo Cruz. Sin embargo, el club continuará “atento” al mercado por si hay alguna operación “positiva” que “pueda mejorar” al equipo. “No se descarta nada, pero estamos contentos con los jugadores y no creo que reforcemos salvo que haya algo interesante”, afirmó Fran Sánchez. También trabaja mientras en la operación salida de dos jugadores.

El futbolista que está claramente en la rampa de salida en este mercado invernal es el joven central Pablo Vázquez, que no ha disfrutado de minutos en Liga en lo que va de temporada. Solamente jugó en el partido de la primera eliminatoria de Copa del Rey, contra el Elche. Pablo Vázquez ha sido descartado en la mayoría de las convocatorias, por lo que no ha podido casi ni sentarse en el banquillo de suplentes. Con esta situación, el jugador quiere salir a otro equipo en busca de minutos. El pasado mercado de invierno le tocó hacer las maletas y se marchó cedido desde el filial nazarí al Alcorcón. En verano regresó al Granada CF y pasó a formar parte de la primera plantilla, como tercer central. La apuesta de Víctor Díaz como central a principios de la temporada y la buena labor de Germán y José Antonio Martínez, posteriormente, han provocado que Pablo Vázquez no tenga ninguna oportunidad de jugar. El club busca una cesión para el defensor.

El Granada CF también trabaja en la operación salida con el jugador Martin Hongla, que está a la espera de que se decida su futuro. El joven central estuvo cedido la temporada pasada en el Barcelona B y regresó este verano a Granada para enrolarse de nuevo en el filial, con posibilidad de jugar en el primer equipo. Pero no ha sido así. El camerunés no ha contado para Diego Martínez y, por lo tanto, busca una salida para tener más minutos en un equipo de mayor categoría que la Segunda B, donde milita el Recreativo Granada.

Un refuerzo más en casa

El otro refuerzo del Granada CF este invierno está en casa. El centrocampista Fran Rico trabaja para recuperarse de su lesión de rodilla desde que regresó el pasado verano al Granada, tras su cesión en el Eibar. Aún continúa con trabajo de fisoterapia, gimnasio y readaptación para ponerse a punto. La prudencia prima con un jugador que ha sufrido mucho con la rodilla a lo largo de su carrera y que espera recibir el alta médica pronto para ayudar al Granada CF en el tramo final de la temporada.