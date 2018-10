El Granada CF se queda sin marcar por segunda vez esta temporada

El gol, a diferencia de otras temporadas, no ha sido una preocupación en el Granada CF en lo que va del presente curso. El conjunto rojiblanco, con 17 tantos, es el equipo más goleador de Segunda División y ha logrado que hasta nueve jugadores vean puerta en los primeros diez encuentros de Liga. Tanto es así, que la derrota en Alcorcón ha sido el segundo partido de la temporada en el que los de Diego Martínez se han quedado sin marcar.

El primero fue en Elche, en el duelo inaugural de la campaña. Los granadinistas empataron a cero dando continuidad a una dificultad goleadora arrastrada desde la preparación, haciendo saltar algunas alarmas. Sin embargo, desde que Antonio Puertas abriera la cuenta goleadora del Granada en el encuentro frente al Lugo en la segunda jornada, el conjunto nazarí no había dejado de marcar.

El del cuadro gallego fue el primero de los ocho encuentros consecutivos en los que los rojiblancos lograron perforar la red de su rival. Lo hizo, incluso, en La Coruña, donde recortó distancias ante un Deportivo que, pese a que encajó un tanto de Montoro, se llevó los tres puntos.

CAPACIDAD DE REACCIÓN

El disputado en Santo Domingo fue, además, el segundo partido en el que la capacidad de reacción que caracteriza a los pupilos de Diego Martínez no obtiene su fruto. Los rojiblancos no fueron capaces de responder al gol alfarero, algo que sí habían logrado en el resto de encuentros en los que ha encajado, a excepción del duelo frente al Lugo.

Este, en el que los granadinos inauguraron su cuenta goleadora, acabó con un empate a uno en el marcador después de que José Carlos Lazo, que había entrado en el segundo tiempo, neutralizase el tanto inicial de Puertas. A partir de ahí, el cuadro nazarí ha marcado siempre que ha encajado, hasta el pasado sábado.

Y no se quedó lejos de volver a lograrlo. El cuadro nazarí no se rindió tras el gol de Juan Muñoz desde los once metros y trató de buscar el empate, disparando a puerta hasta en ocho ocasiones tras encajar. Sin embargo, la falta de acierto en los metros finales, así como la buena actuación de Dani Jiménez, evitaron el tanto visitante.