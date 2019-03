El Granada CF se impone con autoridad al Rayo Majadahonda (0-3)

El Granada CF volvió tras su jornada de descanso para disfrutar de una nueva victoria. Los rojiblancos ganaron al Rayo Majadahonda por goleada en su visita al estadio Cerro del Espino, triunfo que les permite auparse a la segunda plaza. El equipo de Diego Martínez regresa así a los puestos de ascenso directo tras un partido en el que se mostró solvente, y beneficiado también por el ‘pinchazo’ del Albacete en Cádiz esta jornada.

El técnico gallego solo realizó un cambio en el once de su equipo con respecto al último partido, disputado contra el Córdoba CF hace dos semanas. Quini regresó al lateral izquierdo una vez cumplida su sanción, en detrimento del joven Adri Castellano. El resto de futbolistas repitieron en la alineación titular: Rui Silva en la portería; Víctor Díaz, Germán y Martínez en la defensa; San Emeterio y Montoro en la medular; Vico en la mediapunta; Vadillo y Ojeda en las bandas y Rodri en la delantera.

El encuentro comenzó igualado, pero luego el Granada CF empezó a dominar ligeramente el juego, aunque no generó ocasiones claras. A los siete minutos, Aitor García se quejó de un golpe por parte de Germán. El colegiado paró el juego, pero el jugador del conjunto majariego pudo continuar sin problemas.

El Granada CF se adelantó en el marcador poco después. En el minuto diez de partido, Montoro pasó el balón a Ojeda, que envió un pase filtrado buscando a Rodri, en el área, pero se interpuso Luso, que metió la pierna y envió el balón al fondo de la portería defendida por Basilio. Así marcó el Granada CF el 0-1 en el Cerro del Espino.

El gol animó más a los rojiblancos, que comenzaron a disfrutar de más oportunidades. Basilio tuvo que lucirse con una buena parada tras un gran centro de Víctor Díaz que cabeceó Vadillo, a los 15 minutos de juego. El Rayo Majadahonda respondió con una llegada peligrosa. A punto estuvo Aitor de ‘cazar’ un centro de Varela en el área, que hubiera puesto en serios problemas a Rui Silva.

Los locales también probaron con un chut lejano de Morillas y otro posterior de Enzo Zidane, que no entrañó peligro. El Granada CF sufrió luego un contratiempo ya que Quini se quedó tendido en el césped tras intentar un centro desde la línea de fondo, en el que se giró demasiado. El jugador intentó continuar unos minutos más tras ser atendido, pero no pudo. En su lugar entró el joven Adri Castellano, que ya le sustituyó en el partido anterior, en el que Quini no jugó por sanción.

El equipo de Diego Martínez se mostró cada vez más cómodo y tuvo más ocasiones para ampliar su ventaja, aunque estuvo impreciso. Dani Ojeda envió un pase que se le quedó demasiado largo para Rodri. Montoro también lo intentó con un disparo desde la frontal que se estrelló en la defensa del conjunto majariego.

El Rayo llegó también al área de la portería de Rui Silva, pero Germán estuvo imperial para despejar el peligro. El central volvió a mostrar una gran seguridad. Se llevó un golpe tras una pugna aérea con Aitor, pero pudo continuar tras quedarse unos minutos tendido sobre el césped.

El acercamiento más peligroso del Granada CF antes de llegar al descanso lo protagonizaron Vico y Vadillo. En una buena contra de los rojiblancos, Vico vio a Vadillo y a Ojeda y decidió enviar un pase para el gaditano, pero éste no alcanzó la pelota. Precisamente Vico también probó más tarde con un disparo de vaselina desde fuera del área, pero el balón se le marchó alto.

Más dominio nazarí

En la segunda parte, el Granada continúo con el dominio del juego. Y muy pronto amplió su ventaja en el marcador. Dani Ojeda firmó el 0-2 a los 52 minutos. El canario ‘cazó’ un rechace de Basilio en el centro del área tras un intento de disparo de Rodri y alojó el balón en el fondo de las mallas de la portería del Rayo Majadahonda.

El conjunto de Iriondo trató de reaccionar al segundo golpe nazarí. Varela entró por Enzo, pero el equipo granadino continuó dominando, basculando el balón y cómodo sobre el verde del Cerro del Espino. Rodri recibió un buen balón de Ojeda, pero Basilio estuvo atento para salir de debajo de su portería y atrapar el esférico.

Luso no pudo continuar en el bando de los majariegos, por lesión, y en su lugar entró Andújar. En el Granada CF, el segundo cambio no llegó hasta el minuto 68, cuando Ramón Azeez entró en lugar de Vadillo. El conjunto local agotó sus sustituciones con la entrada de Héctor por Varela. El recién incorporado tuvo una buena ocasión para acortar distancias en el marcador tras recibir un buen centro desde la derecha de Fede Varela, pero su disparo se fue ligeramente por encima de la portería de Rui Silva.

Puertas dio descanso a Ojeda, que firmó una gran actuación. Y precisamente el almeriense dejó su sello también en el partido con un gol, como ya hiciera también en el encuentro de la primera vuelta disputado en el Nuevo Los Cármenes. El de Benahadux selló una gran jugada que partió de Rui Silva, en el minuto 88. El portugués desplazó el balón en largo para Montoro, quien bajó con mucha calidad el esférico y se lo puso a Puertas, que se zafó de dos defensas y disparó. Gol de bella factura para cerrar la goleada del Granada CF en el Cerro del Espino. Un Granada CF que vuelve a sonreír y a ocupar puestos de ascenso directo. Pasito a pasito. Esa es su manera de recorrer el camino en esta complicada Segunda División.

FICHA TÉCNICA

Rayo Majadahonda: Basilio; Edu Galán, Luso (Andújar, min 60), Morillas; Benito, Óscar, Verza, Varela (Héctor, min 74); Aitor García, Dani Romera y Enzo Zidane (Fede Varela, min 54)

Granada CF: Rui Silva, Víctor Díaz, Germán, José A.Martínez, Quini (Adri Castellano, min 32), San Emeterio, Montoro, Fede Vico, Vadillo (Azeez, min 69), D. Ojeda (Puertas, min 81) y Rodri

Goles: 0-1, Luso (p.p) (min 10) ; 0-2, Ojeda (min 52); 0-3, Puertas (min 88)

Árbitro: Areces Franco (colegio asturiano). Sin amonestaciones.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 28 de la Liga 123 de Segunda División, disputado en el estadio Cerro del Espino, ante 2.891 espectadores