El Granada CF retorna a sus viejas costumbres

El Granada CF vuelve a las andadas. La derrota del pasado sábado en Lugo supuso el retorno de viejos traumas que parecían ya olvidados por los de José Luis Oltra. Un gol anotado en el descuento tras el lanzamiento de una falta lateral impidió al conjunto nazarí sumar, al menos, un punto en una jornada en la que sus rivales directos habían ‘pinchado’.

Es el balón parado lo que más quebraderos de cabeza está generando al técnico nazarí. Parecía que la asignatura había sido aprobada tras encadenar cuatro partidos sin encajar un tanto tras una jugada de estrategia. Sin embargo, el segundo tanto de Pita en la tarde del sábado rompió dicha dinámica y sumó el noveno gol a balón parado encajado por Javi Varas.

Además, esta cifra se vería incrementada hasta alcanzar los 13 tantos si se tienen en cuenta los cuatro goles que ha recibido el conjunto nazarí desde el punto de penalti, ante el Zaragoza, el Alcorcón, el Numancia y el Sevilla Atlético.

El problema de los goles en los últimos minutos, por su parte, se acentuó en su última estancia en Primera División y los rojiblancos no parecen desligarse de dicha lacra, si bien hacía tres jornadas que los nazaríes no recibían un tanto a partir del minuto 80. El último lo anotó Juan Villar, en el 85′, pero no evitó el triunfo del Granada.

En lo que va de temporada, el conjunto nazarí ha encajado un total de 10 tantos en los últimos 10 minutos de sus encuentros, de los cuales ocho fueron anotados entre el minuto 85 y el final del partido. Además, son tres los tantos que los granadinistas han recibido a partir del minuto 90.

PRIMERA REMONTADA EN CONTRA DE LA TEMPORADA

La derrota frente al CD Lugo significó, además, la primera remontada que sufre el conjunto rojiblanco en lo que va de campaña. Los de José Luis Oltra no habían perdido, hasta el pasado sábado, ningún partido en el que han comenzado ganando, si bien sí que han sido empatados en tres ocasiones y han dado la vuelta al marcador a su favor en otros dos encuentros, frente al Córdoba y el Alcorcón.