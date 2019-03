El Granada CF recibe a un Zaragoza hambriento de puntos

El Granada CF deberá hacer frente otra jornada más a uno de esos partidos con trampa incluida. Los de Diego Martínez enfrentarán hoy a las 18 horas en el Nuevo Los Cármenes a un Real Zaragoza especialmente necesitado de puntos para aumentar la distancia con la zona de descenso a Segunda B.

Esta circunstancia hará del encuentro una batalla a vida o muerte entre un equipo que quiere ganar para asegurar una semana más su permanencia en la zona de ascenso directo y otro que pelea por la permanencia, a secas. Los maños llegan en plena dinámica negativa, con solo una victoria en los últimos cinco encuentros y con una racha de dos derrotas consecutivas que buscarán frenar en el coliseo del Zaidín.

Con una distancia de siete puntos sobre el descenso, tratarán de sumar para no seguir cayendo hacia una zona en la que no se esperaban encontrarse esta temporada. Los zaragocistas representan una trampa para los locales dado que, pese a su posición en la tabla, anotan casi tantos goles como los rojiblancos y rematan más que ellos. Dado el alto grado de competitividad en Segunda, la clasificación no importa de nada a la hora de preparar un encuentro, pues la relajación podría ser fatal ante un equipo que continúa queriendo el balón y mostrando que tiene garras suficientes para dar un zarpazo a una presa desprevenida.

El Granada por su parte llega inmerso en una dinámica positiva tras superar -al menos aparentemente- una mala racha en cuanto a resultados. Tras los tres puntos del encuentro nunca disputado ante el Reus, volvieron a ganar frente al Rayo Majadahonda, dejando la portería a cero y exhibiendo solidez atrás y frescura alante.

Para este encuentro, Diego Martínez recupera a Ramos, por lo que tendrá que decidir entre el cafetero o el despliegue de un Rodri que cuajó un gran papel en la última victoria nazarí. Sin Quini ni Álex Martínez, el lateral izquierdo parece tener como dueño a Adri Castellano, respaldado por Carlos Neva, jugador del Recreativo. Tampoco llegan Nico Aguirre y Pozo a una cita en la que obviamente tampoco estará un Fran Rico que se resintió tras empezar a entrenarse con el grupo.

Si bien la temporada es larga y cambiante, el Granada cuenta con la experiencia del partido de ida, en el que se impusieron por 0-2, para demostrar que sabe cómo ganar a este Zaragoza. El desempeño del equipo hoy podría ser clave para las aspiraciones de cara al futuro, por lo que queda en su mano confirmar la entrada en una buena racha o dejarlo en un encuentro afortunado.