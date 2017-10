El Granada CF llega a Soria con la idea de escalar puestos

Numancia y Granada CF se miden este fin de semana (Los Pajaritos, 18:00 h.) tras más de seis años sin verse las caras. No hay muchos antecedentes. Sólo han coincidido en la misma categoría una vez en su historia.

Ambos equipos llegan con la motivación de seguir en los puestos altos de la tabla y no descolgarse. El equipo Soriano recibe a su rival en mejor posición. El equipo de Jagoba Arrasate ocupa la cuarta posición con cinco victorias, tres empates y dos derrotas. Su último empate y victoria, ante Tenerife y Barcelona B respectivamente, le han hecho estar en puestos de promoción. Una posición privilegiada que no quiere ceder al equipo que tendrá delante.

Y es que una victoria nazarí en feudo soriano significaría superar a los rojillos. Dos puntos separan a ambos conjuntos en esta apretada Liga 123. Una diferencia de seis puntos entre duodécimo y primero hace que los movimientos en la clasificación durante cualquier jornada sean significativos.

Para el choque, Arrasate podrá contar con Dani Nieto. A quien el Comité de Competición atendió las alegaciones del CD Numancia y retiró la roja directa que vio en Tenerife. También tendrá disponible a su jugador más polivalente. El malagueño Alberto Escassi sale de sanción y sus grandes actuaciones, tanto de central como de centrocampista, lo llevarán seguro a la titularidad.

En portería estará Aitor Fernández. La defensa la formarán Markel, Dani Calvo, Carlos Gutiérrez y Ripa. Íñigo Pérez, ya recuperado, volverá al once para formar pareja con Escassi en el centro del campo. Mateu y Pablo Valcarce son los fijos y arriba Manu recuperaría su puesto.

Las dudas de Oltra

El entrenador valenciano del Granada CF no lo tiene tan fácil como su compañero de banquillos. Germán, que ya ha trabajado con el grupo a buen nivel, no tiene el alta hospitalaria por lo que no estará sobre el verde de Soria. Charlei Dean entra en la convocatoria por la baja de última hora de Saunier. Sergio Peña y Adrián Ramos también siguen con su recuperación. Y Darwin Machís, con sobrecarga, podría darle la titularidad a Kunde o Puertas si el venezolano no llega.

Sólo un antecedente

Corría la temporada 2010-2011. La del regreso a la máxima categoría 35 años después. El reparto de puntos entre ambos conjuntos fue equitativo. En Soria, el Numancia venció al Granada CF por 3-2. Los goles granadinistas fueron obra de Mensah y Sanchón. En la vuleta los de Fabri ganaron por 2-0 gracias a Geijo y Collantes.