El Granada CF cierra el curso con siete puntos menos que el año del ascenso

Muchas han sido las comparaciones entre el Granada CF actual y el de la temporada 10/11, que es el último referente del conjunto nazarí en Segunda División. La plantilla dirigida por Fabri González terminó la campaña con un ascenso no planeado tras el paso por la promoción, por lo que los pasos del Granada en esta temporada debían, en principio, superar los del recién ascendido de Segunda División B. Sin embargo, y pese a que el nivel en la zona alta de la clasificación ha sido más bajo que en aquella campaña, el conjunto nazarí no solo no ha conseguido el ascenso, sino que ni siquiera ha conseguido clasificarse para la disputa del playoff.

El conjunto nazarí ha terminado la temporada cinco puestos por debajo de lo que lo hizo el Granada de la 10/11, que acabó quinto, y con siete puntos menos de los 68 conseguidos por el conjunto de Fabri, que logró, además, un triunfo más que los cosechados esta campaña y cinco derrotas menos.

Pero las cifras del Granada del ascenso no solo mejoran a las del segundo proyecto de Jiang Lizhang en cuanto a resultados. Los de Fabri González, con Geijo (24 goles), Dani Benítez (10) y Orellana (8) liderando el ataque, lograron 16 tantos más (71) que los que ha anotado esta temporada el conjunto nazarí (55), mientras que encajó tres goles menos (47).

RESULTADOS CON LOS DESCENDIDOS

Pero una de las principales diferencias de ambos conjuntos se ha dado en los resultados obtenidos ante los equipos que, finalmente, han descendido. En esta campaña, el Granada CF solo ha sido capaz de ganar uno de los ocho encuentros que ha disputado ante los cuatro descendidos -la goleada al Lorca en la primera vuelta-, mientras que ha perdido tres de ellos y ha empatado el resto.

En cambio, el conjunto de Fabri González logró un total de cuatro triunfos, dos empates y dos derrotas ante el Salamanca, el Tenerife, la Ponferradina y el Albacete, que fueron los equipos descendidos en aquel año, resultados que le permitieron sumar 14 puntos, siete más que este Granada.