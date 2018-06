El Granada CF asegura estar trabajando para solucionar las incidencias con la grada de animación

Uno de los temas que se trataron durante la presentación de la campaña de captación y renovación de abonados de cara al próximo curso, que tuvo lugar ayer por la mañana en el Nuevo Los Cármenes, fue la posible disgregación de la grada de animación de la que informó ayer este medio.

Ante la decisión de un nutrido colectivo de abandonar la grada de animación si el club no tomaba remediaba la situación vivida por los peñistas durante la temporada, Paula de la Peña, directora de relaciones externas y desarrollo del club, anunció que “estamos trabajando en la normativa, que va cambiando”, tarea en la que, además, el club colabora con la Policía para evitar que se continúen produciendo hechos como los publicados ayer por GranadaDigital.

“El sentido de una grada de animación es estar con el club y evitar que el estadio se quede mudo”, explicó Paula de la Peña, por lo que esto setá el principal factor que tenga en cuenta el club para la elaboración del nuevo reglamento. En él, según explicó la directora de relaciones externas y desarollo del club, “se van a recoger bastantes normas en cuanto al modo de acceso de la grada”.

Sin embargo, “estas medidas no van a ser excluyentes”, tal y como reclama el sector afectado por los grupos radicales de la grada de animación, pues, según ha podido conocer este medio, el club actuará en esta vía solo cuando disponga de las pruebas que confirmen lo que aseguran los peñistas. El club pide “paciencia” a estos peñistas para que pueda desarrollar con éxito las medidas que baraja, y asegura que es conocedor de la situación que denuncia el grupo afectado, por lo que, tal y como ha informado Paula de la Peña, se pone a su disposición para ponerle remedio.

Además, con respecto a las infracciones que los grupos radicales cometieron la pasada temporada, sobre la que Monterrubio recordó que “no hemos recibido ninguna multa por la grada de animación en el club”, la posición será la de mantener las advertencias y tenerlas en cuenta de cara al próximo curso.

REDUCCIÓN DE ESPACIO

Pese a que la directora de relaciones externas y desarrollo no quiso desvelar las medidas que el club pretende llevar a cabo, sí que anunció durante la presentación de la campaña que la grada de animación sufrirá una reducción de espacio de unos 200 asientos, lo que en efectos prácticos no solo no supone una disminución del número de abonados en este sector -poco más de 500-, sino que, además, permite la inclusión de nuevos miembros en este sector, en el que el abono tendrá un precio de 95 euros y se deberá gestionar a través de las peñas.

Otro de los anuncios que se realizaron durante la presentación de la campaña de abonos en relación a la grada de animación fue que “vamos a bonificar a los que vengan a más del 80 por ciento de los partidos”, al igual que, “si asisten a menos del 50 por ciento de los encuentros, no podrán estar en la grada de animación”, tal y como explicó Paula de la Peña.