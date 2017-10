El Granada CF, ante una víctima casi perfecta

Granada CF y Real Oviedo (18:00 h, Nuevo Los Cármenes) se miden en un choque que pretende ser eléctrico. Los de Oltra, a pesar de la derrota cosechada ante el Nástic, quieren volver a sentir la racha ganadora.

Las habladurías no son buenas. En Tarragona, los nazaríes eran los favoritos por equipo y presupuesto. Este fin de semana tienen delante a una víctima casi perfecta. El Oviedo llega al verde del Zaidín con cuatro partidos consecutivos sin ganar a sus espaldas, pero aterrizan con la mentalidad y el buen juego como para romper su mala racha.

Que nadie se equivoque. Doblegar a todo un Oviedo no será tarea fácil. Así lo ha señalado José Luis Oltra quien ha asegurado que el cuadro asturiano “tiene una de las mejores plantillas de la categoría. Todo el mundo va a hablar de Toché, de Saúl, de Aarón, pero yo lo que creo es que tiene un conjunto muy equilibrado”. Y es que el equipo que ahora dirige un viejo conocido por el granadinismo, Anquela, lleva varios años rozando los puestos de play-off de ascenso. Y por su historia, deja a cualquiera encojido.

El Granada cuenta con una buena noticia para este sábado. Y es que, su máximo goleador, Pedro (cuatro goles), vuelve a estar disponible tras sanción. Entra en la convocatoria por Licá, así que no se esperan grandes cambios en el once. Siguen lesionados Germán y Adrián Ramos. Sergio Peña sigue con su selección. Y el buen engranaje que está mostrando la máquina granadinista en la mayoría de sus citas hace pensar que el once tipo que está usando Oltra, será el que salga ante el Oviedo.

Anquela volverá a Granada cabreado. Un hombre de pensamiento firme que cree que “el camino es este” y que “los resultados llegarán”. No sabemos si será ante el equipo que lo despidió. Por lo pronto, el sábado, arrancará el partido con 11 de 27 puntos posibles en su casillero.

La historia, a favor nazarí

Si tenemos en cuenta los partidos que han disputado Granada CF y Real Oviedo en Los Cármenes, los de Anquela no tienen nada que hacer. Los canbayones nunca han ganado en feudo nazarí. Ni en Primera, ni en Segunda, ni en Copa del Rey. Catorce citas han tenido que se han resulto con cuatro empates y diez victorias granadinistas. Así que, muy mal lo tiene que hacer el Granada para cambiar el curso de la historia.