El Gran Oso blanco presenta ‘Satanta’ en Granada el 5 de octubre

El Gran Oso Blanco presenta nuevo álbum de estudio titulado “Satanta”. Tras la marcha Sergio Navas en 2017, la banda jienense decide dar un cambio de rumbo a su propuesta y se encierra en el estudio de grabación para componer una serie de canciones cuyo registro delimita un antes y un después en el sonido de la formación. Riff potentes de guitarras con una exploración inédita en su discografía.

“Satanta”, bajo este enigmático nombre resplandece el nuevo trabajo de El Gran Oso Blanco, un álbum conceptual donde cada corte despega de apariencia independiente pero con coherencia, sinergia que da forma a un viaje a través del Rock en su estado más eléctrico y en permanente prospección de lo personal en la vorágine musical actual. En esta nueva etapa de renovación participa a las cuatro cuerdas Víctor Díaz, y cuentan de nuevo con el delirio de Juan Antonio Partal en la fotografía.

El Gran Oso Blanco se caracteriza por apropiar la soberbia del Rock en castellano, tanteando nuevos caminos hacia un imaginario desconocido. Una banda solvente que no ha pasado desapercibida por la prensa especializada, contando con la aprobación de programas tan determinantes como RN3; “Bandera Negra”, “Turbo 3” o “El vuelo del Fénix” (grupo destacado 2016) o el tristemente desaparecido “Oldie Motel” de Rock FM. De la misma manera, las publicaciones más representativas a nivel nacional han destacado la propuesta de la banda, como por ejemplo, This is Rock, Mondo Sonoro, Popular 1, Ruta 66 y La Heavy, está última catalogándolos como Grupo Revelación 2016.

Gira de Presentación:

29 de Septiembre – Metal Encounter (Universidad de Jaén)

12 Octubre – Noche Rock Festival (Jaén)

05 Octubre – Sala Boogaclub (Granada)

03 Noviembre – Sala Gruta 77 (Madrid)

29 de Diciembre – Sala MareaRock (Alicante)