El Festival Internacional de Jóvenes Realizadores redobla su apuesta por la formación

El Festival Internacional de Jóvenes Realizadores, que celebra su vigésimo quinta edición del 1 al 7 de abril en Granada, redobla su oferta formativa con diversos talleres, seminarios y clases magistrales que tendrán lugar durante la celebración del festival. Una serie de actividades de carácter gratuito con las que acentúa su relevancia a la formación e involucra al tejido audiovisual de la ciudad.

Del martes 2 al miércoles 3 de abril el historiador y documentalista Luis E. Parés (coordinador del programa Historia de nuestro cine de La 2) impartirá un seminario titulado “Contrahistoria del cine español (1952-2018)”. Dos intensas jornadas en las que dará a conocer una serie de títulos y autores que han pasado desapercibidos, abordando desde una perspectiva diferente nuestra cinematografía, mucho más rica y compleja de lo que a priori parece.

El seminario ha sido organizado junto a La Madraza, Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada, y se acompaña de la proyección de dos largometrajes en el Espacio V Centenario, un programa doble que establece un diálogo de ida y vuelta a la historia del cine español. El martes 2 a las 18:00 se podrá ver ‘La caza’ (Carlos Saura, 1966) y el miércoles 3 a las 21:00 ‘Tarde para la Ira’ (Raúl Arévalo, 2016). La entrada será libre hasta completar aforo.

Gracias a la colaboración de Granada Ciudad de la Literatura UNESCO y del Proyecto Atalaya de la Universidad de Granada, la montadora Ana Pfaff (‘Verano 1993’) y el crítico de cine Manuel J. Lombardo (Diario de Sevilla) arrojarán luz sobre su oficio con sendas clases magistrales que acogerá La Madraza la mañana del jueves 4 y del viernes 5 de abril, respectivamente.

Responsable del montaje de algunas de las películas más estimulantes del cine español contemporáneo, entre las que se encuentran ‘Verano 1993’, ‘Ainhoa, yo no soy esa’, ‘Niñato’ o ‘Con el viento’ (estas dos últimas pudieron verse en la anterior edición del FIJR), Ana Pfaff reflexionará alrededor de su propia experiencia en la sala de montaje, otorgando especial importancia a la relación íntima que mantiene con el material con el que trabaja.

Por su parte, el crítico cinematográfico del Diario de Sevilla se preguntará, con ese punto de vista provocador aunque no exento de profundidad que le caracteriza, cómo acabar de una vez por todas con la crítica de cine y por qué, irónicamente, no se puede enseñar. Manuel J. Lombardo invitará a los asistentes a preguntarse para qué (no) sirve la crítica de cine, si el crítico nace o se hace y cómo el espectador puede encontrar un criterio, una voz y estilo propio a partir de la escritura.

CINE EN LAS AULAS Y CINE EN FAMILIA

La Alhambra se convierte en un espacio más del festival con la celebración de un taller de haikus visuales la mañana del sábado 6 de abril en la sala de las Casas de la Mimbre. Un laboratorio para que los adolescentes puedan experimentar y explorar su creatividad en un entorno tan inspirador como el monumento nazarí. Coordinado por Concha Barquero y Alejandro Alvarado, miembros del colectivo Kinodetour, el taller tendrá una duración de cuatro horas y está abierto a la participación de jóvenes entre 13 y 18 años. Plazas limitadas previa inscripción.

El festival prosigue su programa pedagógico con Cine en familia y Cine en las aulas, que este año contará con la proyección en el Centro Federico García Lorca de ‘El espíritu de la colmena’(Víctor Erice, 1973) y ‘El verdugo’ (Luis García Berlanga, 1963). Una actividad para alumnos de primaria y bachillerato a partir de los materiales de CinEd, colección de cine europeo para niños y jóvenes con el fin de enseñar a los alumnos a sentir el arte cinematográfico.

Premio César a la mejor película de animación, ‘El malvado zorro feroz’ es la película elegida para la sesión de Cine en familia. Dirigida por uno de los autores de ‘Ernest & Celestine’, que adapta sus propios tebeos sin perder la incorrección ni la sencillez del dibujo en acuarela que los caracteriza, Benjamin Renner nos presenta tres fábulas sin moraleja con las que cambiar nuestra perspectiva de los cuentos tradicionales. Una propuesta matinal para el fin de semana en la que poder disfrutar de una sesión doblada al castellano especialmente indicada para los más pequeños. Entrada gratuita para menores de 12 años.

FIJR PROFESIONAL

Por último, FIJR Profesional se consolida en colaboración con la Fundación SGAE, que el viernes 5 de abril organiza una jornada con la presencia de Juan Gordon (fundador de Morena Films) y Ana Sanz Magallón (una de las consultoras de guion más reconocidas de España). Ambos mantendrán un encuentro centrado en dos cuestiones clave para sacar adelante un proyecto: el desarrollo del guión y las estrategias de producción. El formato será de masterclass con el fin de aportar su experiencia, compartir conocimientos y asesorar al sector audiovisual de Granada.