El estreno mundial del documental ‘Camino Sin Límites’ reune a sus protagonistas

La cuenta atrás ha comenzado y ya está todo preparado para el estreno mundial de ‘Camino Sin Límites: El Documental’ del cineasta catalán Joan Planas, que mañana domingo día 22 de octubre se presentará por primera vez en la gran pantalla en Granada en los Cines Kinépolis del Centro Comercial Nevada Shopping. Asistirán al Evento Primer Aniversario el propio director del proyecto cinematográfico y toda la expedición de Camino Sin Límites, abanderados por los hermanos Juan Luis y Oliver Marfil Fernández que estarán junto a sus padres Ana y Juan, pero también junto al croata H, los barcelones Kike y Neus, el jienense Carlos, la norteamericana Gracie, la italiana Alessandra y Antonio Tejada de La Ciudad Accesible.

El acto que conmemora además la llegada a la Plaza del Obradoiro de Juan Luis y Oliver hace justamente un año –el 22 de octubre de 2016-, estará repleto de sorpresas que acompañarán la proyección del documental, además de una conferencia experiencial de los hermanos granadinos que consiguieron terminar en 40 días los 800 kilómetros del Camino de Santiago Francés que separa Roncesvalles de Santiago de Compostela, “sin coger atajos ni caminos alternativos a pesar de la falta de accesibilidad y de ir Juanlu en una silla de ruedas ya que por su discapacidad y movilidad reducida, la necesita para moverse”.

El director de cine Joan Planas, también dirigirá unas palabras a los asistentes, así como el máximo responsable de La Ciudad Accesible que presentará las acciones que se llevarán a cabo con el crowdfunding obtenido a través de las recompensas de la campaña ‘Camino Sin Límites’, como por ejemplo la redacción, diseño, edición y maquetación de un manual técnico de cómo adaptar rutas y senderos para hacerlos más accesibles y practicables para todas las personas. También serán presentados el resto del Equipo CSL que por primera vez después de llegar a Santiago, se van a reunir para recordar con los 250 asistentes confirmados que han conseguido invitación, lo vivido el pasado año.

Sin duda, las declaraciones de Juan Luis Marfil justo un día antes del evento, han sido muy emotivas y ha manifestado por primera vez que el proyecto lo hicieron desde el primer momento para terminarlo, a pesar de las adversidades que se pudieran encontrar en el Camino de Santiago y la dureza del mismo. Aclara que aunque su hermano y él nunca pensaron abandonar, sus padres sí lo hicieron en varias ocasiones. También es cierto que ha reconocido que el momento más duro del Camino fue la primera etapa “porque llovía mucho y estábamos solos y yo muy asustado”.

Otro momento especial para el menor de los hermanos, fue la llegada a la Plaza del Obradoiro ya que recuerda con nostalgia que no quería llegar a Santiago ya que sentía “una mezcla de emoción y tristeza porque dejábamos el grupo de mis amigos de Camino Sin Limites y se acababa la aventura, mi mayor aventura vivida jamás”. Espera además con este documental que lo vieran muchas personas y espera estrenarlo también en Barcelona, ciudad con la que se ha unido bastante en los últimos meses gracias a ‘Camino Sin Límites’.

Sin duda, ‘Camino Sin Límites’ es la historia de superación personal y de visibilidad de una mayor accesibilidad que ha llegado al cine en forma de documental y que define muy bien la personalidad de Juan Luis Marfil, un granadino con un 96% de discapacidad por tener parálisis cerebral, gran activista social en material de accesibilidad, deportista reconocido en la boccia y un joven que no conoce límites por sus ansias de superar y derribar obstáculos y barreras. Afirma sin complejos, que le gustaría que el documental llegara “a todos los programas de televisión y todos vieran esta historia tan bonita de Camino Sin Limites”.

Su hermano también se ha mostrado satisfecho con la organización de este evento, y espera ya que él tampoco ha visto el resultado final de Joan Planas, “un documental muy intenso y emotivo, de principio a fin. Tal es la expectativa que Juanlu y yo estamos replanteándonos regalar paquetes de pañuelos a los asistentes jejeje”, ironiza el mayor de los hermanos. “Las personas que siguieron la aventura y han visto nuestros vídeos, saben sólo una parte de la historia: cómo un grupo de peregrinos se unieron a nosotros y nos ayudaron a cumplir nuestro objetivo. Este domingo quienes nos acompañen al estreno descubrirán la otra cara de la moneda: cómo ‘Camino Sin Límites’, como mi hermano Juan Luis, cambió la vida de quienes le acompañaron”.

Mañana los 250 asistentes estarán ante sesenta intensos minutos de película documental cuyo especial mensaje de superación y empoderamiento “esperamos que llegue a recorrer el mundo entero”, afirman los organizadores, que esperan que el público “venga cargado de ilusión por vivir un día diferente y que estén dispuestos no solo para viajar en el tiempo a nuestros días de Camino, sino para adentrarse en los corazones de todas esas personas que, tras descubrirnos en el camino, decidieron dejar todo a un lado para ayudar a que mi hermano Juanlu y su silla de ruedas llegaran con éxito a Santiago”.

Los hermanos Marfil Fernández han tenido también profundas palabras de agradecimiento a las entidades patrocinadoras y colaboradoras del evento primer aniversario, como La Ciudad Accesible, la Agencia de Comunicación Social Startidea, Grupo Nucesa, Ayuntamiento de Cullar Vega, Granada Activa, Alquiauto, Mudanzas Valero, Taller De Grabado La Granja, Fundación Caja Rural de Granada, gasolinera GeraSil, ITR Puerta, Msercon, LegaleGo Abogados, Ngloba Servicios Integrales, Grupo IWI, XITIN Bebé y Decoración, Granada Sport Directo con su programa de radio Granada Sport Inclusivo y Grupo3 Estudios de Mercado, Marketing y Opinión.

“Gracias de todo corazón por haber hecho posible que este 22 de octubre de 2017 podamos seguir rompiendo límites y mejorando la vida de otras personas. Sin vosotros, todo esto no habría sido posible. Un fuerte abrazo y bienvenidos a esta gran familia que es Camino Sin Límites”, sentencia Oliver Marfil. El acto también será interpretado en Lengua de Signos Española (LSE) por Lapislázuli ya que han confirmado la presencia numerosas personas sordas, y se han tenido en cuenta diversas medidas de accesibilidad para la diversidad del público que ha confirmado asistencia.

Por último, el director del documental Joan Planas, ha afirmado que haciendo su Camino particular, se encontró a un grupo de peregrinos que habían dejado su propio Camino para ayudar a estos dos hermanos. “No pude evitar conocer sus motivaciones y sentimientos para cambiar su vida y unirse a estos dos hermanos. Descubrí que no eran los peregrinos quienes los ayudaban , sino al revés. Me emocionó ver como Juan Luis y Oliver, conseguían cambiar la vida de quienes se acercaban a ellos, creando en su Camino una familia de peregrinos que no conocían límites ni dolor que les impidiera llegar juntos al final, a Santiago. Deseo que con este documental, la gente conozca una historia que les pueda cambiar la vida a mejor”