El ‘Equipo A’ que lucha contra la basura en la provincia de Granada

Desde hace cuatro años, corría julio de 2014, se han recogido alrededor 70.000 kg de residuos en parajes naturales o zona verdes de Granada. Se han retirado 1.041 neumáticos en los filos de los acantilados de Castell de Ferro, se han limpiado las áreas del río Genil y Maitena, se han recogido unas 1.500 botellas de vidrio del Cerro del Toro, sobre de Güejar Sierra y se han extraído varios vehículos accidentados en los años 60 y 70 en la zona.

Lo anteriormente detallado no lo ha hecho una institución, ni un ente dedicado a ello. Esta labor la ha llevado a cabo el ‘Batallón Basurista de Sierra Nevada’. Un grupo de personas que se preocupan por sus ecosistemas, por el mundo que nos rodea. Además, lo hacen sin ningún tipo de ayuda económica pública. “El primer año tuvimos 1.000 euros del Ayuntamiento de Güejar Sierra, que para unas 30 o 40 salidas al año es insuficiente, pero menos es nada. El segundo año repetimos subvención de Güejar Sierra y 500 euros de la Diputación de Granada. El tercer año, justo cuando mas activos estábamos siendo perdimos las dos, es decir, llevamos ya dos años sin un solo euro de ayudas”, comenta Enrique Montero, presidente de esta iniciativa ciudadana.

Y es que, a este amante de lo natural le sale el tono crítico en cada tema a tratar. “Es curioso que cuando más apoyo ciudadano estamos consiguiendo y misiones más meritorias realizamos, peor nos tratan los políticos, sin tener competencia alguna, pues en toda España grupos constantes como el nuestro solo existen dos”, subraya. Porque sin ir más lejos, el pasado mes de septiembre el Batallón Basurista de Granada rescató 750 kilos de residuos en Sierra Nevada, hace poco estuvo recogiendo y denunciando la basura que deja el paso de la Vuelta España en la provincia de Granada y este sábado, seis de octubre, ya hay otra quedada para limpiar las parcelas que hay llenas de desechos en la zona de Pradollano. Una cita que tampoco pierde la crítica ya que se convoca con el título de “Cerdos Navadensis”.

No reciben ayudas y cada vez son menos integrantes, pero parece que estas personas canalizan su ira ante el terrorismo medioambiental con más acciones. Sin ir más lejos, ya han preparado para esta próxima temporada de esquí 5.000 ceniceros portátiles, lavables y reutilizables, para que nadie deje sus colillas abandonadas en los blancos mantos de Sierra Nevada. Una idea coherente, responsable e incluso fácil, pero que las instituciones ni se han planteado. “Todo falla en este problema, desde la falta de control y sanciones por parte de la administración, la cual creo que no gasta lo suficiente en concienciar y, por supuesto, la falta de educación particular de algunos visitantes. No existen vías y protocolos para darle salida a residuos encontrados y hemos creado mas de un problema a las administraciones, para las que ya somos como el ‘Equipo A’, muy incómodos. Lejos de ayudarnos, nos persiguen”. Y aunque algunos visten de militar, no son un comando del ejército fugado de la cárcel como el de la mítica serie que todos hemos visto.

El Batallón Basurista ha llegado a estar formado por 13 personas, pero el gasto de tiempo y dinero no es gratuito, lo que ha hecho que merme el equipo hasta llegar a seis integrantes, aunque en muchas quedadas el número de personas implicadas en las acciones aumenta.

Enrique Montero comenta a GranadaDigital que no quiere dinero, prefiere que la gente se una al grupo y participe de forma activa en las recogidas de basura organizadas, pero como todo en la vida, esta actividad cuesta dinero. A día de hoy, nos pagamos nuestros gastos y dependemos de que nuestros seguidores nos paguen un euro al mes mediante Teaming, que poco a poco son mas y será la única vía de financiación, lo cual preferimos para no casarnos con nadie”, subraya.

Para ayudar a mantener limpio y sano nuestro ecosistema y colaborar con el Batallón Basurista se puede hacer participando activamente en las batidas o aportando una cantidad económica desde un euro al mes. “Pero, ni una cosa ni otra. Parece que la gente no tiene un euro al mes para donar y de limpiar pasan, luego quieren un planeta sano, aunque miran a otro lado”, sentencia Enrique.

