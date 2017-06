El entierro de papá y mamá

– A ver, papá ¿Tú quién eres: el guardador uno o el guardador dos? Es que hoy en clase nos han dado los papeles de reserva y ninguno sabíamos si el uno hace de papá y el dos de mamá, o al revés…

Me quedo pasmado. No tengo ni la más remota idea de lo que me pregunta.

– No sé, Dani. Déjate de chorradas y pregúntale a tu madre. Total, yo me encuentro liado con los deberes de Pablo y Caye, y tampoco le podía prestar excesiva atención a lo que barruntaba…

– ¿Mamá? Querrás decir guardador dos… o uno, que aún no sé el puesto que os han dado a cada uno…

Hasta las narices. Me tenía frito. Con lo coñazo que estaba siendo explicarle a Pablo una operación, y Dani que hoy precisamente tenía ganas de cachondeo. Pues esta tarde no estaba el horno para bollos. No. Esta tarde no…

– Mira Dani, hoy me tienes frito. Te he dicho que le preguntes a mamá…

– Qué no, guardador uno, que mamá no existe, que es guardador dos… claro, que a lo mejor tú eres el dos…

Reconozco que ya no aguantaba más y me vine arriba. Vamos que me dio el subidón, que no le arreé una colleja porque no estaba cerca. Pensándolo bien, debería borrar esto último, no vaya ser que alguien me acuse de tentativa de maltrato….

Al final lo mandé a su habitación hasta la hora de la cena. Por lo menos, podría terminar los deberes con los otros. No me pregunten cuanto tiempo lo tuve encerrado…no fue mucho, la verdad. El que tardó en caer en mis manos el impreso de solicitud de plazas escolares para el próximo curso. Cuando leí que, efectivamente, estaba lo que Dani me había dicho, no me lo pude creer. Aunque en el fondo, es una más de esta dictadura de la estupidez a que últimamente siento que estamos sometidos. Sé que es políticamente incorrecto. Que si quiero ser progre y pertenecer a esta sociedad, lo que debería hacer es ir al entierro de papá y mamá. Porque papá y mamá deben dejar de existir. Lo que no sé es como algún iluminado más no se le ocurrió incluirlo en la ley de Memoria Histórica como un resto más a abolir de la dictadura franquista…

No sé si tanto, pero para muchos, esto de guardadores supone un neto avance de lo que allá por 2006 hiló el finísimo ideólogo Zapatero acerca de Cónyuge A y Cónyuge B, o progenitor A y progenitor B; en cambio la propuesta que hoy plantea Andalucía supone el culmen ideológico y se pone a la delantera, repito por si alguien antes no se enteró, en la carrera por abanderar la dictadura de la estupidez y la mediocridad.

Y cuando veas la barba de tu vecino cortar, echa la tuya a remojar. Lo próximo, no tengo la menor duda, serán las al principio APAS (Asociaciones de padres), luego AMPAS (Asociaciones de padres y madres), y ahora… ¿ahora qué? ¿Quizás AG 1 y 2? ¿y porqué no AG del 1 al 7, por si hubiera que incluir a los ascendientes directos en alguna ocasión? ¿y porque no llamarlo Asociación de personas? ¿Y de personos? ¿no será mejor este término asexual? Aunque esto último, deberían meditarlo más, ya que la abreviatura resultante sería AP, y pudiere provocar, por reminiscencias históricas, un efecto ideológico no pretendido…

Habrá, seguro, quien haya cobrado por ello. Con toda probabilidad sea parte de un sesudo informe llevado a cabo por alguna asociación subvencionada con fondos públicos cuyo único objeto social sea, precisamente, pasar años hasta que dan con este notable avance en la igualdad. Deben ser primos hermanos de los que en mi nombre y en el de muchísimos otros usuarios de la Sanidad Pública, se arrogan una representación de la que carecen y se dedican a devolver donativos millonarios… total, como la sanidad pública española no necesita nada y es autosuficiente…

Como dice el Herrera, no nos cabe un tonto más. Por más vueltas que doy, la única utilidad que encuentro a este cambio es para cuando Dani, como todas las semanas, me diga eso de “papá, dame la paga”. Puedo hacerme el despistado… como soy el guardador… y ni tan siquiera sabe si soy el uno el dos… lo mismo hablo con Piti y cada día por la mañana lo echamos a suertes… el caso es que llamé a Dani y sin decirle el motivo, como guardador ejemplar (aún X porque no sé mi número), le levanté el castigo.

A las diez todos estaban durmiendo, y yo, muy cansado. Ni comenté con Piti esta parida mental y esta verdadera atrofia ideológica. Así nos va. Sólo pude, recién acostado, balbucear algo, esbozar una sonrisa y decirle: “Atención, atención…de guardador uno a guardador dos… te quiero, buenas noches. Cambio y cierro”

Se quedó mirándome. Entre sorprendida y asustada. Le juré no haber tomado más que una cerveza. No podía más. Mañana le contaré todo.