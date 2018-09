El día de las Grizzlies de Granada ha llegado

Ha llegado el día señalado en el calendario de las jugadoras del Granada Grizzlies, el de su debut en Liga Iberdrola, y qué mejor manera -o peor, según se mire- de estrenarse que hacerlo contra las actuales campeonas de Liga y Copa. El conjunto granadino visita esta noche, a partir de las nueve y media, al SAD Majadahonda, el mayor coco de la categoría, y lo hace con tanta ilusión como conocimiento de la realidad.

Después de lograr encadenar dos años sin perder, el conjunto madrileño se ha consolidado como el mejor equipo de la Liga, hito por el que 10 de sus jugadoras forman parte de la Selección Española de Hockey Hielo Femenino. Pero sus peligros no solo son las internacionales por España, sino que cuenta con jugadoras líderes en las estadísticas ligueras del curso pasado.

Entre ellas se encuentra Kiana Strand, que se convirtió en la jugadora con más puntos de la categoría -la suma de goles y asistencias-, así como en la máxima goleadora de la competición, con 20 tantos en su cuenta particular. Otro de sus puntales es Sara Danielsson, cuya gran visión le permitió situarse en la primera plaza de la clasificación de máximas asistentes, con 15.

Pese a ello, las jugadoras granadinas no quieren tirar la toalla. Tras un año de entrenamiento para este choque, las Grizzlies de Granada se encuentran “entusiasmadas y muy motivadas de cara a este partido”, tal y como aseguró la capitana del equipo, Marta Barbosa, que añadió que “nos ha costado mucho llegar hasta aquí, hemos trabajado duro para ello, estamos muy motivadas y unidas por haberlo logrado”. “También estamos nerviosas por lo que nos espera y sentimos un poco de presión por ser el único y primer equipo andaluz en la competición”, confesó la capitana.

No es para menos, pues, además, la prueba que se les avecina no se antoja sencilla. “No es el debut liguero deseado, ya que es el actual campeón de Liga y Copa”, explicó Steven, uno de los entrenadores del equipo, que aseguró que “lo afrontamos como un gran reto”. De igual manera lo ve Marta Barbosa, que ha indicado que “no perdemos la esperanza de una posible victoria”. En cualquier caso, ella tiene claro que “debemos tratar de defender mucho y tratar de frustrar sus ataques, ya que son muy poderosas en este aspecto”, tras lo que aclaró que “para este partido hemos trabajado mucho la táctica y el posicionamiento ya que es un equipo muy ofensivo, por lo tanto, no debemos perder la calma y que las jugadoras nos ganen la posición en nuestra zona, ya que de esta manera encajaríamos muchos goles”.

“Este encuentro nos servirá para determinar donde está nuestro nivel y de seguro que nos servirá para sacar cosas positivas, así como para identificar los fallos para poder arreglarlos de cara al próximo partido”, considera Steven, que aseguró que “si somos realistas, tenemos muy complicado ganar, sin embargo, aunque sabemos de esa dificultad, no hemos tirado el partido antes de jugar por lo que vamos a salir a darlo todo”.

Esta noche quedará claro si, en esta ocasión, es Goliat el que derrota a David o, por el contrario, las Grizzlies escriben su propia parábola. Lo que sí está ya asegurado es que este choque, termine como termine, se convertirá en el más importante de la historia del club granadino.