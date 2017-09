El ‘déjà vu’ de Mattieu Saunier

El defensa central Matthieu Saunier estuvo en la rampa de salida del Granada CF este pasado mercado veraniego. Finalmente, el francés se quedó en la plantilla del conjunto granadino, situación a la que también ayudó la lesión del central Germán Sánchez. Sin embargo, el papel que ha tenido hasta el momento en el equipo ha sido nulo. De hecho, Saunier no ha entrado en ninguna convocatoria. Una situación que ya vivió al inicio de la temporada pasada, con Paco Jémez en el banquillo del Granada CF.

Saunier no entró en los planes de Jémez en el comienzo de la competición liguera. Por entonces, el técnico ponía como excusa el idioma y que el jugador no interpretaba bien lo que él le pedía. No fue hasta el cambio de entrenador, cuando Saunier pasó a tener protagonismo en el Granada CF. El francés debutó en la jornada 10, con Lucas Alcaraz, en el partido en el Camp Nou, donde cumplió con su cometido. Después, el defensor galo demostró ser un central de garantías y mejoró el trabajo en la línea defensiva del Granada, una de las más débiles.

En este inicio de temporada en Segunda, los problemas en la defensa del Granada CF son evidentes. Siete goles ha encajado el conjunto granadino en las cinco jornadas disputadas hasta el momento, en las que no ha podido todavía sumar la primera victoria de la temporada. El entrenador del equipo rojiblanco, José Luis Oltra, confió en este inicio en una defensa formada por Víctor Díaz, Germán, Menosse y Álex Martínez. Solamente la lesión de Germán ha variado la línea defensiva. Charlie Dean ha sido el sustituto del gaditano. La defensa ha hecho ‘aguas’ en muchos partidos, por lo que algún cambio no vendría mal para intentar mejorar.

De momento, Oltra no ha depositado su confianza en Saunier, a quien todavía no ha incluido en ninguna lista de convocados. El francés, espera en la recámara su oportunidad, como ya hiciera la temporada pasada, en la que demostró finalmente un mejor nivel que el de los otros defensores del equipo.