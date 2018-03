El decano de Granada | Galería

Decir fútbol en Granada equivale, en los últimos años, a generar en la cabeza del oyente la imagen de una camiseta rojiblanca horizontal. Sin embargo, en la ciudad de la Alhambra había fútbol antes del Granada CF. La mejor y más antigua muestra de ello es el CD Numancia de Granada, entidad decana del balompié granadino que, por haber sido fundada en 1928, está cerca de cumplir los 90 años. Entonces, el fútbol era diferente, tal y como cuenta su presidente, Antonio López. “Los niños jugaban en la placeta, no jugaban al fútbol”, recuerda Antonio, que aclara que “el equipo del barrio era un equipo de hombres”.

El Numancia de Granada tiene su origen en el barrio del Realejo, pese a que hoy juega y entrena en el también histórico barrio del Zaidín. Allí, tal y como afirma Antonio, que afirma que “el equipo entrenaba en solares, como el Campo del Príncipe, el del Hospital La Inmaculada o el de la Escuela de Aparejadores”. Más tarde, jugaron algún tiempo en Pinos Puente y Escolapios, para después afincarse, definitivamente, en el conocido como Estadio de la Federación (Miguel Prieto). Ahí es donde hoy entrena y disputa sus encuentros.

“El equipo competía contra clubs aún más antiguos que ya han desaparecido, como el Alcázar, el Boquerón, el Once Azul o el Atlético Aviación”, explica el presidente numantino, que aclara que “no había competición real porque no existía la Federación”, por lo que señala que “entonces, las competiciones eran quedar con los de otro pueblo para jugar un partido”.

El club fue fundado por los hermanos Ríos, tal y como se rumorea pese a que no se sabe a ciencia cierta, le pusieron el nombre de ‘Numancia’ debido a que “en el Hospital Militar, unos soldados de Soria se encargaban del mantenimiento, y por ellos se le puso dicho nombre”.

UN EQUIPO HUMILDE

El CD Numancia ha sido, tal y como explica su presidente, “un equipo de altibajos”. “En nuestra mejor etapa, fuimos campeones de España de aficionados, hemos tenido equipos en Preferente, que era durísima, hemos tenido juveniles en preferente…, pero es muy difícil competir con los presupuestos de otros equipos”, asegura Antonio. Actualmente, el equipo sólo cuenta con las categorías de fútbol base, que mantienen al equipo con sus cuotas anuales. Pese a ello, Antonio está orgulloso porque “no debemos nada a nadie, porque no gastamos lo que no tenemos”.

En este presente humilde se mantiene un nombre que ya forma parte de la historia del club numantino. David López, coordinador del club, es el segundo integrante en la historia del club que ha sido jugador, miembro del cuerpo técnico y directivo. “Antes, cuando era más joven, me lo tomaba como algo más anecdótico, pero la verdad es que, viendo la historia que tiene el club, es un orgullo”, explica David, que trabaja diariamente con los jóvenes que dan vida al club para transmitirles unos valores que van más allá de la competición.

“Lo primero que tiene que hacer el deporte es promover unos hábitos de salud y una serie de estilos de vida que nos lleve al desarrollo saludable, social y psicológico de los niños, que se siente parte de un equipo”, explica el coordinador, a lo que añade que “a lo mejor, en un equipo que busca rendimiento, esto queda en un segundo plano, pero, para nosotros, esto es lo primero”.

UN FUTURO DESDE LA CANTERA

Pese a que David ha probado la categoría sénior, coincide con su presidente en la dificultad de que el club vuelva a tener dicha sección. “Si no tienes a alguien con músculo económico detrás que te ayude, un nivel de Tercera División, de Primera Andaluza o División de Honor en el que tienes que viajar fuera, es insostenible”, explica David, algo que completa Antonio al asegurar que “nunca voy a permitir que los sénior se ‘coman’ las cuotas de los pequeños”.

Sin embargo, esto no evita que sigan disfrutando del fútbol y, sobre todo, haciendo disfrutar a los más pequeños: “Yo me dedico a la enseñanza de deporte, soy profesor de Educación Física, y las primeras oportunidades que he tenido de trabajar con niños me las ha dado el club, por lo que estoy muy agradecido al club y trato de devolver a los niños lo que yo he sentido gracias al Numancia”, explica David.