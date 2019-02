El Covirán Granada comienza la semana con Xabi Oroz

El Covirán Granada regresó ayer a los entrenamientos tras el encuentro disputado el sábado ante el Liberbank Oviedo. El equipo de Pablo Pin, que ha recibido ya la llegada de Xabi Oroz, se ejercitará a lo largo de la semana tanto en el Palacio de Deportes como en el pabellón Veleta. Los rojinegros recibirán el próximo sábado al Tau Castelló a las 18:30 horas en el coliseo del Zaidín. Las entradas estarán disponibles a lo largo de la semana en la oficina del club y el mismo sábado a partir de las 17:30 en las taquillas.

A la sesión realizada ayer por la tarde por el Covirán Granada se le sumarán las que el equipo hará durante las mañanas del martes, miércoles, jueves y viernes. Además, el sábado tendrá lugar la sesión de tiro por la mañana antes de recibir al Tau Castelló.

La principal novedad en los entrenamientos es la incorporación de Xabi Oroz. El escolta llegó ayer a las 17:15 al aeropuerto Federico García Lorca y a las 18:00 ya estaba en el Palacio de Deportes para realizar su primera sesión como jugador del Covirán Granada.

El nuevo jugador rojinegro declaró que su intención es “ayudar lo máximo posible al equipo. La clasificación está muy apretada y voy a intentar dar lo mejor para que el equipo cumpla sus objetivos”. “He jugado antes aquí y me gusta mucho seguir las ligas LEB. Sé más o menos la trayectoria del club y todo el mundo me ha hablado bien”, añadió. Oroz señaló que “soy un jugador que necesita competir y este año casi no he podido hacerlo”. El escolta se define como “un jugador de equipo. Soy un buen defensor”.

El rojinegro reconoció que antes de llegar habló con Joan Pardina, con el que coincidió durante dos temporadas en Guipúzcoa Basket: “He hablado bastante con él y me ha dicho que hay muy buen ambiente en el vestuario. El equipo está muy contento y es muy trabajador”. “Quiero acoplarme lo antes posible y ya veremos lo que pasa el sábado”, sentenció.

Por su parte, Pablo Pin dijo que “estoy contento con la incorporación de Xabi. Creo que tiene ambición, ya que siendo capitán del Guipúzcoa Basket y llevando tanto tiempo allí ha querido dar un paso en su carrera en busca de minutos”. El entrenador añadió que “viene a ayudarnos un poco a paliar la baja de Alo. Es muy bueno a nivel defensivo, físico, con mucha energía y no se deja nada nunca porque siempre da el máximo”. Pin explicó que “es un perfil parecido al de Alo, aunque quizá tenga un poco menos de tiro. Nos preocupa mucho que encaje en la dinámica de grupo y tenemos muy buenas referencias sobre él”.