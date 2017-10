El Corredor Ferroviario figura en el Plan Nacional del Ministerio de Fomento (PITVI)

El diputado nacional del Partido Popular y presidente local Carlos Rojas junto a la también diputada nacional Concha de Santa Ana, han comparecido ante los medios de comunicación para pedir al PSOE más seriedad y rigor a la hora de hacer declaraciones que “los dejan en evidencia”. En este sentido Carlos Rojas ha recriminado nuevamente a la Junta de Andalucía que tras más de doce años con los accesos a Motril parados volvemos a ver como el gobierno socialista de la Junta de Andalucía deja fuera de sus presupuestos la 2ª Fase de la Ronda Sur.

Y desde el Partido Popular se preguntan ¿por qué nuevamente deja fuera de los presupuestos del gobierno Andaluz la 2ª Fase de la Ronda Sur de Motril y sin embargo si haya inversiones para la Ronda Sur de de Mairena del Aljarafe en Sevilla donde se van a destinar 2,6 millones de euros?. El diputado nacional ha destacado que “llevamos doce años esperando la puesta en marcha de los accesos a Motril, es mucho tiempo y ya está bien, los motrileños y ciudadanos de la Costa no podemos seguir padeciendo esta discriminación del Ejecutivo Andaluz del PSOE con la Comarca de la Costa”.

Fue allá por el año 2005, cuando el Ayuntamiento de Motril firmó un convenio con la Administración Autonómica mediante el cual aseguraban la construcción de esta infraestructura, la Junta de Andalucía no presentó el proyecto con el trazado de la Ronda Sur hasta 2009 para darle conformidad en el Pleno. A finales de ese año, la Administración autonómica, además, anunció públicamente como fecha de inicio de las obras el año 2010, sin embargo, nunca más se supo. La Ronda Sur anillaría la ciudad mediante una circunvalación desde la glorieta de las piscinas hasta la colina de la Ronda de Levante y supondría cumplir con la palabra dada a los motrileños y saldar parte de la deuda que el Gobierno Andaluz mantiene, también en materia de infraestructuras, con esta importante ciudad granadina.

Por su parte la diputada nacional Concha de Santa Ana, también se ha hecho eco de la situación en la que se encuentra el Corredor Ferroviario en estos momentos, y ha asegurado que desde el Gobierno Central se han hecho y se van a hacer todos los esfuerzos para que éste vial ferroviario pase por la Costa, conscientes en la importancia que tiene al conectar nuestro Puerto con Europa, con otros puertos españoles y con África. “Motril y la Comarca de la Costa no se puede quedar fuera del trazado del corredor ferroviario mediterráneo, esta conexión supondría un revulsivo económico trascendental en nuestro desarrollo”, ha explicado Concha de Santa Ana. La popular ha recordado que en marzo de 2011 Ministerio de Fomento, siendo ministro José Blanco, se comprometió a licitar el estudio del tramo de Almería a Algeciras, incluyendo Motril, el Gobierno preveía que este eje estratégico estaría plenamente operativo en 2020 y para ello calculaban que sería necesaria una inversión de 51.300 millones de euros.

Sin embargo ese mismo año, el mismo ministro presentó en Europa una propuesta inicial del trazado que dejaba fuera incomprensiblemente el trazado por el litoral de Almería, Granada, Málaga, Algeciras, con la inclusión por tanto de Motril, y optó por el trazado interior desde Almería, Granada, Antequera, Algeciras, algo ante lo cual no estábamos ni estamos de acuerdo desde el Partido Popular.

Fue al año siguiente en febrero del 2012 con Ana Pastor como ministra de Fomento, se retomaron las conversaciones con la Comisión Europea solicitándose la inclusión de un doble trazado, uno por el interior desde Almería hasta Algeciras pasando por Granada y Antequera y otro desde Almería hasta Algeciras pasando por Motril y Málaga. La respuesta de la Unión Europea de incluir a la Costa de Granada en ese trazado fue que ya era tarde y que se habían pasado los plazos, ya que en su día el gobierno socialista no presentó ninguna alegación en el periodo abierto de enmiendas para incluir a Motril en el Corredor Ferroviario, y que por tanto quedaba fuera de la posibilidad de incluirse en el Plan Europeo de Redes Ferroviarias sin poder por tanto acceder a ninguna subvención de fondos europeos para llevar a cabo este ramal ferroviario del litoral Mediterráneo.

No obstante la ministra de Fomento, la popular Ana Pastor, siempre sensible con la Costa de Granada y con Motril, llevó a cabo la inclusión de la mencionada infraestructura en el Plan Nacional de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, un plan que prevé ejecutarse en el horizonte 2014-2020. Para que aunque no pueda nutrirse con fondos europeos al menos pueda ser financiado con otros fondos, como son préstamos del Banco Europeo de inversiones, a través de la participación público privada así como con fondos del propio Ministerio.

La diputada nacional Concha de Santa Anda ha dejado claro que ese es el único motivo por el que el Corredor Ferroviario del Mediterráneo a su paso por la Costa no esté incluido en ese plan Europeo de redes Ferroviarias, y no es otro más que el que en su día fue ministro de Fomento en 2011 envió a Europa un proyecto en el que no se contemplaba esta inclusión y ni tan siquiera en el periodo de alegaciones pidió que se incluyese.

Los populares han coincidido en la importancia de llevar a cabo esta infraestructura y han mostrado su disposición y la de su formación política para trabajar conjuntamente con las administraciones que sean necesarias para llevarlo a cabo y piden lo mismo al PSOE y a Almón para que también pidan explicaciones al diputado europeo que hoy está sentado en un escaño en el Parlamento Europeo, el Sr. José Blanco sobre por qué no incluyó a Motril en este trazado.