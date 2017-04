El científico granadino Pedro Medina, premiado con el ‘Young Investigator Award’ por sus estudios contra el cáncer

El investigador del Ramón y Cajal de la Universidad de Granada Pedro Medina Vico ha sido galardonado con el Young investigator Award de la International Association for the Study of Lung Cancer (www.IASLC.org), la asociación internacional más importante que promueve la investigación del cáncer de pulmón.

El Dr. Medina fue elegido entre cientos de candidatos para obtener este galardón por el comité internacional esta asociación. La IASLC es la única organización global dedicada al estudio del cáncer de pulmón, con sede en EEUU. Fundada en 1974, la asociación cuenta con más de 5.000 especialistas en cáncer de pulmón en más de 100 países.

Los miembros de IASLC trabajan para mejorar la comprensión del cáncer de tanto para científicos y miembros de la comunidad médica como para el público en general. IASLC es la responsable de la prestigiosa publicación Journal of Thoracic Oncology, un recurso valioso para especialistas médicos y científicos que se centran en la detección, prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón y además organiza anualmente el congreso mundial de investigación del cáncer de pulmón que este año se celebrará en Japón.

Pedro Medina Vico, licenciado en CC. Biológicas en la Universidad de Granada, se doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid / Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. El Dr. Medina realizó cinco años de estudios de postdoctorado en la Universidad de Yale en el Departamento de Biología Molecular, Celular y del Desarrollo de Yale, que tiene el honor de encontrar entre sus miembros al Dr. Sidney Altman, premio Nobel por sus descubrimientos sobre el ARN. Pese a su juventud, el Dr. Medina presenta una trayectoria profesional alucinante.

Ha sido invitado como conferenciante en centros de Investigación de España, Alemania, Suiza, Estados Unidos y Singapur, ha publicado como primer autor en algunas de las mejores revistas científicas internacionales, como Nature e incluso ha tenido el honor de dar la charla inaugural en congresos internacionales. Tiene entre otras distinciones el Premio nacional a la mejor tesis en Biomedicina por la Real Academia de Doctores de España, el Premio Nacional de Investigación Oncológica María Julia Castillo y es miembro por méritos de las Reales Academias de Medicina de Galicia, Cataluña, Valladolid, Tenerife y Valencia.

Esta distinción se une a varios premios nacionales e internacionales que poseía este Investigador, entre los que destacan un galardón de la Fundación Internacional BIAL, que le fue entregado de manos del presidente de Portugal, el Premio Andalucía de Investigación, el Premio Iberoamericano de Investigación Cortes de Cádiz de Investigación y el Premio Fundación Universidad Complutense de Madrid a la mejor carrera científica.

Actualmente el Dr. Medina trabaja como Profesor en el Departamento de Bioquímica, Biología Molecular I de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, donde imparte docencia actualmente en el Grado de Bioquímica, el Grado de Biología y el Grado de Biotecnología y en el Máster de Biotecnología, el Máster de Biomedicina Regenerativa y el Máster Oficial en Investigación Traslacional y Medicina Personalizada.

El Dr. Medina compagina su labor docente con una intensiva labor investigadora, actualmente dirige un grupo de Investigación en el Centro de Investigación Genómica y Oncológica (GenyO) del parque tecnológico de la salud (PTS). Desde su establecimiento en Granada este investigador ha conseguido atraer fondos nacionales e internacionales con los que ha establecido un grupo de investigación competitivo que trata diversos aspectos del cáncer de pulmón y de neoplasias hematológicas. Recientemente, uno de sus trabajados ha sido considerado como uno de los trabajos más reconocidos mundialmente en el área de medicina clínica, situándose entre el 1% de los artículos más referenciados del mundo según Essential Science Indicators (Thomson Reuters).

Actualmente el Dr. Medina lidera varias líneas de investigación que estudian diferentes aspectos del desarrollo tumoral entre la cual se incluye el estudio de nuevos agentes en el desarrollo de la patología humana llamados ARN no codificantes y complejos remodeladores de cromatina. Desde un punto de vista más traslacional el equipo del Dr. Medina está desarrollando una mejora de especificidad de los genes suicidas antitumorales como terapia antitumoral.

El Dr. Medina terminó su contrato en Ramón y Cajal en Diciembre de 2016, y actualmente la Universidad de Granada, en justo pago a los servicios presentados, le ha prorrogado temporalmente su contrato de investigación.