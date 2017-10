El Cartagena baja a la tierra al Granada B

Se le siguen resistiendo los ‘grandes’ a este Granada B. Tras haber sido derrotado, anteriormente, por Extremadura y UCAM, el filial de Pedro Morilla ha sido derrotado en la tarde del domingo por el FC Cartagena por cero goles a uno. El tanto anotado por Jesús Álvaro no pudo ser remontado por los rojiblancos que, sin embargo, fueron superiores al conjunto murciano, sobre todo, en la segunda mitad.

Se presentaba como uno de los partidos de la jornada y su inicio no defraudó. Tras un disputado comienzo, el Cartagena fue adueñándose del balón poco a poco, jugando con calma en el campo rival, aunque no conseguía generar peligro más allá de un disparo de Aketxe a la media vuelta que Aarón atajó sin problemas. Las dificultades para crear ocasiones no impidiero, sin embargo, que se adelantara el ‘efesé’ en el marcador. Un disparo desde dentro del área de Jesús Álvaro tocó en Eliseo y el balón acabó en el fondo de la portería nazarí.

Tras el gol, el Granada se creció y consiguió llevar el peso del partido pero sin conseguir inquietar a Pau Torres, exceptuando algunos disparos lejanos de Isi y Pablo González. En el último tramo del primer acto, el choque no tuvo dominador y fue un ‘ida y vuelta’ constante en el que pudo llegar tanto la igualada como el segundo gol del cuadro cartaginés, que tuvo las más claras.

La segunda mitad deparó un guión muy diferente. Los de Pedro Morilla se hicieron pronto con la posesión del esférico y el Cartagena quedó encerrado en su propio campo. No obstante, los de Alberto Jiménez Monteaguado se sentían cómodos en esta tesitura y buscaban aprovechar algún contraataque para

sentenciar el partido.

El filial granadinista dispuso de sus mejores ocasiones durante estos segundos cuarenta y cinco minutos, pero la falta de acierto de David Grande, el individualismo de Juancho y la propia defensa del club visitante, entre otros factores, impidieron que llegara el empate. Incluso, pudo llegar el segundo gol cartaginés. De hecho, lo hizo cuando, en el 85′, Aketxe remataba con la mano un buen centro desde la derecha. El tanto no subió al marcador y, tras seis minutos de añadido, se llegó al final del partido con el mismo resultado con el que terminó la primera mitad.

El FC Cartagena escala, momentáneamente, hasta la tercera posición de la tabla, con dieciocho puntos gracias a los tres que ha logrado en la tarde de hoy. El equipo granadino, por su parte, sale de los puestos de play off y se sitúa en la quinta posición, aunque podría caer hasta la octava plaza si ganan sus respectivos encuentros el Extremadura, el Mérida y el Linense.

Ficha Técnica:

Granada CF B: Aarón; Paco Torres (Víctor Morillo 68′), Eliseo, Pablo Vázquez, Adri Castellano; Isi (Andrés García 82′), José González; Pablo González (Nacho Buil 79′), Juancho, Casi; y David Grande.

FC Cartagena: Pau Torres; Óscar Ramírez, Moisés, Míchel Zabaco,Jesús Álaro; Cordero (Sergio Jiménez 61′), Poley, Cristo Martín (Chavero 77′); Hugo Rodríguez, Zalazar (Álvaro González 68′) y Aketxe.

Gol: 0-1: Jesús Álvaro, min. 11.

Árbitro: Samir Amar Ahmed. Amonestó a los locales Casi y Aarón, y a los visitantes Cordero, Hugo

Rodríguez, Poley y Aketxe. Además, expulsó al entrenador visitante, Alberto Jiménez Monteagudo, y al

segundo entrenador visitante, Juan Luis Bernal

Incidencias: Encuentro disputado en la Ciudad Deportiva Diputación, que registró un lleno absoluto. Con

el aforo competo, una nutrida representación de aficionados visitantes vieron el partido desde la verja

exterior, acompañados por el presidente del club en muestra de solidaridad.