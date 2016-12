El Belén Viviente de Los Tablones ve la luz en Motril

Las lluvias caídas durante el sábado y domingo en la Costa Tropical obligaron a la organización del Belén Viviente de Los Tablones a suspenderlo y trasladar su representación al próximo lunes, día 26 de diciembre. La teniente de alcalde responsable de Anejos, Susana Feixas, junto con el presidente de la Asociación de Vecinos de San Antonio de Padua, José Manuel Maldonado, la vicepresidenta de este ente, Luisa Correa, y Antonio Martín, miembro de la Organización, han informado de la nueva fecha de celebración de este evento navideño, que despierta un gran interés entre motrileños y visitantes y que es un auténtico reclamo turístico para la zona.

Feixas ha subrayado que el éxito de este espectáculo ha convertido al Belén Viviente en una cita ineludible para todos los habitantes de la Costa.

“El Belén Viviente es algo excepcional. Nuestra Comarca no puede entender la Navidad sin este tradicional evento, que combina la belleza del escenario natural en el que se enmarca con un increíble amor por el detalle, tanto en el vestuario como en la recreación histórica de los oficios de la época. Es espectacular y por eso estamos de enhorabuena ya que, a pesar de que el tiempo no acompañó el pasado fin de semana, saben la expectación que despiertan y no querían dejarnos sin volver a ver esta escenificación del nacimiento de Jesucristo”, ha indicado la teniente de alcalde.

El Belén Viviente de Los Tablones se representará finalmente el lunes 26 de diciembre en horario de 11:00 a 14:00 y desde las 15:30 hasta la noche. Es completamente gratuito y se recomienda a quien desee visitarlo llevar calzado cómodo, ya que el camino es de casi dos kilómetros.

Por su parte, José Manuel Maldonado, presidente de la Asociación de Vecinos de San Antonio de Padua, ha agradecido al Ayuntamiento de Motril y a todos los vecinos la atención y las continuas llamadas de apoyo tras la suspensión inicial de este evento.

“El afecto y el cariño que hemos recibido por parte de todos es lo que nos ha animado a realizar el próximo lunes 26 de diciembre. Desde el primer momento, amigos, vecinos, medios de comunicación y entidades nos llamaron preocupados por el Belén Viviente ya que la continua lluvia impedía que se pudiera llevar a cabo. Precisamente, esas llamadas de apoyo hicieron que desde el primer momento decidiésemos retrasar la fecha y no deja a nadie sin poder disfrutar de este espectáculo”, ha afirmado Maldonado.

Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación, Luisa Correa, ha agradecido al Ayuntamiento su constante “apoyo y preocupación” a la hora de llevar a cabo el Belén Viviente.

Correa ha señalado que el lunes 26 de diciembre todos los vecinos y visitantes podrán disfrutar de chocolate y buñuelos durante todo el día. Además, se ha publicado un DVD con los mejores momentos del Belén Viviente del año pasado.

“Todo lo recaudado con la venta de este pequeño documental irá íntegramente destinado a los niños saharauis que nos visitan todos los veranos y que tanto cariño, afecto y cuidados necesitan”, ha manifestado la vicepresidente de la asociación.

Por último, tanto la teniente de alcalde, Susana Feixas, ha felicitado a la Asociación de San Antonio de Padua, por la “entrega y el magnífico trabajo que realizan todos los años” y ha agradecido al área de Mantenimiento, a LIMDECO, la Policía Local y Protección Civil, así como a Mancomunidad y a Autoridad Portuaria, por su ayuda la hora de organizar este evento.