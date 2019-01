El Ayuntamiento presenta el V Plan de Igualdad con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo | Vídeo

El Ayuntamiento de Granada ha presentado esta mañana en el Cuarto Real de Santo Domingo el V Plan Municipal de Igualdad entre Hombres y Mujeres, aprobado por unanimidad el pasado mes de junio. Durante el acto, en el que también ha participado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, el alcalde, Francisco Cuenca, ha agradecido el trabajo de grupos políticos presentes en el Consistorio “que han permitido que Granada siga en la senda de la vanguardia en materia de igualdad, un camino que se inició en los años 90 cuando nuestra ciudad aprobó el primer Plan de Igualdad de nuestro país”.

Tras señalar la aprobación de este Plan de Igualdad como uno de los hitos más destacables en la actuación de su equipo de gobierno durante este mandato, el primer edil ha mostrado su preocupación ante el peligro de una posible regresión de los derechos de la mujer, frente a la que el Ayuntamiento se posiciona total y radicalmente en contra. Así, ha asegurado “alto y claro que no vamos a dar ni un paso atrás frente a una posición radical que niega lo que está pasando en este país, una violencia de género que nos avergüenza. Para el alcalde, el Documento que se ha presentado, debe ser la guía que haga de Granada un espacio de entendimiento y de igualdad entre hombres y mujeres.

“El destino ha querido que nuestro plan se presentado en un marco temporal en el que no puedo dejar de expresar mi preocupación por el cuestionamiento que, desde algunas posiciones políticas, se está llevando a cabo contra la legislación de género, aquélla que ampara y protege a la mujer frente a la manifiesta desigualdad que la sociedad patriarcal ha construido durante siglos de dominación. No podemos permitir que esto suceda y, por esta razón, me siento especialmente orgulloso de que la presentación en público de nuestro V Plan de Igualdad tenga lugar en este momento”, ha afirmado.

En este sentido, Cuenca se ha mostrado orgulloso de presidir una ciudad que sigue siendo “pionera” en materia de igualdad y que “acude puntual a su cita con los valores más básicos de nuestra democracia, y pone sobre la mesa un documento fundamental para afianzar el trabajo realizado por el Consistorio para garantizar la Igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres”.

Tanto el alcalde como la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, han coincidido en que no se puede cuestionar que la mujer es objeto de violencia machista ni negar el dato de que alrededor de medio centenar de mujeres son asesinadas por sus parejas o ex parejas por el mero hecho de ser mujeres. “No podemos relativizar esa información porque al hacerlo, socavamos la fortaleza misma de la norma y damos alas a los violentos que, al amparo del cuestionamiento que se realiza desde posiciones populistas y peligrosas, dan rienda suelta a sus macabros instintos, sintiéndose falsamente legitimados por el peligroso juego político al que nos conducen unos cuantos”, ha incidido Cuenca.

Así, el V Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres, cuya vigencia es de cuatro años, se sustenta en cuatro ejes estratégicos de actuación, complementarios e interdependientes entre sí, de forma que las políticas de igualdad se abordarán desde distintos ámbitos, como el institucional, con la incorporación del principio de igualdad entre mujeres y hombres de forma transversal en las políticas sectoriales; la socialización, a través de la educación, en valores igualitarios; la lucha contra la violencia de género, mediante una respuesta integral y la apuesta por el emponderamiento y liderazgo de las mujeres con su plena participación en los espacios públicos.

“Y es esa transversalidad en la aplicación de las políticas municipales la que nos permite alcanzar el éxito en nuestros objetivos”, ha insistido el primer edil. “De hecho, es la responsable de Igualdad en el Ayuntamiento, la concejala Ana Muñoz, la Primera Teniente de Alcalde, un hecho nada casual, un mensaje claro y nítido de lo que mi equipo de Gobierno entendía como una necesidad básica al iniciar nuestro trabajo al frente del Ayuntamiento de Granada. Esa transversalidad ha sido una realidad desde el principio y el área de Igualdad se ha erigido en árbitro de toda la acción política municipal, siempre pendiente de que no se cruzara ninguna línea roja y que siempre, la perspectiva de género estuviera presente en cada acción desarrollada por el Consistorio”.

En un acto que ha contado con una amplia participación de mujeres y representantes de asociaciones y colectivos que han participado en la elaboración del Plan, Francisco Cuenca ha concluido con un nuevo llamamiento a todas las formaciones políticas “para que no permitan que las posiciones radicales de algunos vengan a menoscabar lo que debe ser la guía que acabe con ese machismo que nos avergüenza y que haga de nuestra ciudad un espacio de entendimiento y de igualdad entre hombres y mujeres”.

