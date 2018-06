El Ayuntamiento de Motril prohíbe la celebración de un evento festivo en la playa por carecer de autorización

La teniente de alcalde de Seguridad, María Ángeles Escámez, ha informado que tras conocer un informe de la Jefatura de Policía Local, se ha tenido conocimiento a través de las redes sociales que se tiene prevista la organización de un evento festivo denominado ‘THE SPECIAL HUM ON THE NIGHT OF SAN JUAN’, por parte de THE HUM PRODUCCIONES en Playa Granada, en zona de dominio público marítimo-terrestre, en la misma playa, a partir de las 17.00 horas de mañana sábado 23 de junio, consistente en 18 horas de música en directo con la participación de más de 15 artistas; una actividad que está sujeta a regulación normativa en la Ley 13/1999, de 15 de Diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, actividad o evento, que debe celebrarse bajo el sometimiento de los medios de intervención de la administración competente, así como reunir las condiciones de seguridad exigibles.

María Ángeles Éscamez ha aseverado que “dado que no existe solicitud o intervención por parte de éste ayuntamiento como administración competente para la autorización de la celebración del evento, se ha dictado por parte de la autoridad competente prohibir la celebración del mismo”, así mismo, se ha ordenado al Cuerpo de la Policía Local, que a través de sus agentes de la autoridad proceda, si fuera necesario, mediante los medios de ejecución forzosa al cumplimiento de la prohibición decretada, pudiendo incurrir, tanto los promotores y artistas participantes en las responsabilidades penales derivadas de su incumplimiento.

“Por tanto, la Jefatura de Policía Local va a disponer del operativo policial necesario para llevar a cabo lo decretado y ordenado por la autoridad municipal para la no celebración del evento anunciado” ha concluido la responsable municipal de Seguridad Ciudadana.