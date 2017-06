El Ayuntamiento de Granada retira el taller de “mandalas menstruales”

El Ayuntamiento de Granada ha retirado el taller de “mandalas menstruales” que iba a acoger el Centro Cívico del Albaicín (Granada) el próximo 13 de junio a través del ‘Centro Psico Femme’.

Granada Digital se hizo eco de este taller durante la mañana de hoy, miércoles, y debido al revuelo que ha creado la noticia, el Ayuntamiento de Granada se ha puesto en contacto con esta redacción para dar su versión de los hechos.

Según ha comentado el concejal de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo, en conversación con esta redacción, “nosotros hemos sido los primeros sorprendidos”. En este sentido, Castillo ha dado más detalles sobre este tema: “Ellos tienen cedido un espacio en el Centro Cívico para hacer arteterapia, como otros sitios donde se hacen cursos de flamencoterapia o similares. Era un taller de pintura, digamos. Eso es lo que llevan haciendo todo este tiempo y siempre se han ceñido a lo solicitud que hicieron. Son una asociación que está legamente constituida y hacía arteterapia”.

Así, Eduardo Castillo ha asegurado a Granada Digital que en cuanto se han enterado de la propuesta de este taller de “sanación ancestral”, han comunicado a la asociación que eso no lo pueden hacer: “Cuando saltan con esta historia de la sangre menstrual ya le hemos dicho que por ahí no. No nos parece ni el sitio ni la forma ni el espacio para poner en marcha falsas terapias que prometen algo que no está contrastado”

De esta forma, el Ayuntamiento ha procedido a comunicar la decisión esta misma tarde a la asociación, una advertencia que, según palabras del propio Castillo, es “tajante”. “No pueden hacer ese taller y si persisten, no retiran los anuncios y vuelven a hacer un taller de esas características le retiraremos la cesión del espacio”.

Por último, Castillo ha añadido en su conversación con esta redacción: “No vamos a permitir que falsas terapias, que no están contrastadas científicamente, tengan cabida en espacios públicos y generen falsas expectativas a personas que estén enfermas. Y segundo, se trata de una cuestión de salud pública”.