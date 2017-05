El Ayuntamiento de Granada dice ‘no’ a la creación de una tasa turística

El Ayuntamiento de Granada no ha aprobado la moción presentada por el grupo municipal de Vamos Granada en la que se plateada la creación de una tasa turística que considerase el impacto ambiental de las visitas para así “superar el modelo de turismo de masas” mediante la financiación de las acciones necesarias para corregir la huella ecológica implementando el para implementar el principio de que “quien contamina paga”.

De ese modo, la propuesta ha sido rechazada en el pleno ordinario del mes de mayo con 23 votos en contra frente a cuatro a favor.

“Necesitamos apostar con urgencia por un modelo sostenible de turismo que respete la vida local”, ha señalado durante la exposición de la moción la portavoz del grupo municipal Vamos Granada en el Consistorio, Marta Gutiérrez. Asimismo, ha explicado que la intención de esta medida se centra en factores como fijar un tope máximo de viviendas turística, poner en marcha una operación en defensa de los derechos laborales del sector ante la “precariedad laboral” y negociar con la Junta de Andalucía dicha tasa turística.

Sobre este último punto, la Junta de Andalucía ya se había pronunciado al respecto antes de la votación en una comparecencia ante los medios de comunicación, señalado que no implantaría ninguna tasa turística pues “creemos que no es el momento” al ser necesario “trabajar todos para que cada vez haya más turistas”, se queden más y “gasten más”, aunque si el Ayuntamiento “dentro de su autonomía política y fiscal, puede establecer una tasa, nosotros no nos vamos a meter”, según las palabras del consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández.

Por su parte, la concejal de Turismo del Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha asegurado que “en cuanto al tema de las viviendas ilegales y la competencia desleal de los apartamentos turísticos, el Ayuntamiento ya forma parte de una mesa de competencia desleal”, así como que en la actualidad ya trabajan para dinamizar el comercio local, se ha creado una unidad policial para controlar, “dentro de lo posible”, las despedidas de soltero –como también pedía Vamos Granada en la moción-, y se está dando prioridad al trasporte vecinal frente al turístico. A pesar de ello, ha destacado que “no vamos a apoyar la tasa turística porque no hay acuerdos específicos con el sector en este momento”.

Una opinión que han refrendado tanto el grupo municipal de Ciudadanos como de Partido Popular, que han dado un “no” a la propuesta.

La moción sí ha contado con el apoyo del grupo municipal de Izquierda Unida, cuyo portavoz, Francisco Puentedura, ha señalado que “unidos podemos buscar un turismo sostenible que recupere los barrios y dé oportunidad de empleo no estacional y de calidad. Esta moción permite crear acuerdos, entendimiento y medidas integrales y concretas que son necesarias para que no matemos a la gallina de los huevos de oro que es el turismo en nuestra ciudad”.

Durante el pleno que se ha desarrollado en el edificio consistorial bajo un ambiente de tensión, se han aprobado, entre otros asunto, el traslado “urgente” del mercadillo de los sábados del Zaidín a la nueva zona verde y de ocio que debe ejecutarse en el barrio con cargo a los 15 millones de euros de fondos Edusi de la Unión Europa, y la creación de un Consejo Municipal de Comercio que tenga, entre sus funciones principales, reactivar el sector comercial de zonas especialmente castigadas como Plaza de Toros, Doctores y Pajaritos.

Asimismo, se ha llevado a cabo una declaración institucional para apoyar la paralización del traslado de la sede de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada para el próximo curso 2017-2018 y una moción centrada en promover la inclusión social de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo, así como un proyecto de rehabilitación integral de la Huerta de San Vicente para garantizar las mejores condiciones de conservación de parte del legado de Lorca.

De igual modo, la corporación municipal ha aprobado dejar sin efecto el Plan Económico-Financiero 2016-2017 debido a la situación de “estabilidad financiera” que ha logrado alcanzar el equipo de Gobierno local, tal y como ha comentado el concejal de Economía, Baldomero Oliver.