El Ayuntamiento de Almuñécar pone en marcha la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC)

Esta semana se ha puesto en marcha el servicio de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) del Ayuntamiento de Almuñécar con lo que se concluye una importante fase de la reforma administra y física llevada a cabo en esta legislatura.

La alcaldesa, Trinidad Herrera, acompañada del concejal de Organización Administrativa, Antonio Laborda, visitó la Oficina de Atención al Ciudadano del Consistorio sexitano con lo que oficialmente se daba se plasmaba oficialmente la puesta en servicio de este departamento municipal.

Trinidad Herrera destacó “la apuesta y esfuerzo del equipo de gobierno por contar con una administración municipal más ágil y práctica, con este servicio y las reformas llevadas a cabo en todas las áreas en materia de oficinas, mobiliario, informática, así como la institucional”, dijo.

Para acceder a la nueva dependencia de la OAC se ha destinado una puerta por la calle Nazareno, antigua Cuesta de la Iglesia, que está abierta al público de 9 a 14 horas y de lunes a viernes. Mientras que la puerta principal, con acceso por la plaza de la Constitución, estará abierta de 8 de la mañana a 9 de la noche, será más de carácter institucional donde atenderá cualquier tipo de información, tanto al ciudadano como turística.

Cinco empleados y una coordinadora son los componentes de este departamento junto al área de información y que se convierten en la cara atención al ciudadano cuando accede al edificio consistorial.

“El objetivo será resolver los asuntos del ciudadano a través de la OAC, para ello se ha hecho una catalogo de procedimientos. Por lo pronto, una vez puesto en marcha los componentes de esta nueva oficina ya cuenta con la preparación para todas la áreas municipales”, según explicó Herrera.

La alcaldesa de Almuñécar manifestó que desde el equipo de gobierno se marcaron como objetivo que el ciudadano que se dirija a este departamento se le resuelva el asunto y no tenga que estar recorriendo pasillos y departamentos sin saber quién tiene la responsabilidad. “Esto no quita, dijo, que cuando un vecino o ciudadano quiera acceder a algún concejal o a un técnico no pueda hacerlo, ya que para ello tenemos previsto crear una agenda sincronizada entre la OAC y el responsable, de esta forma el ciudadano podrá acceder físicamente o telemáticamente”, señaló la edil sexitana.

Por su parte, Antonio Laborda, anunció que en una segunda fase, que está prevista para enero, se pondrá en marcha la sede electrónica o sistema informático. “Comenzaremos, dijo el edil sexitano, con el apartado de facturas a proveedores, donde el éste comprobará el estado de su documentación. En este apartado, a partir de 5000 euros, que es lo que marcará la Ley a partir de esa fecha, irá por este sistema. El que hayamos trabajado todo este año sobre este sistema hará que se pueda conseguir realizar más rápido”, explicó Laborda.

Laborda recordó que todo este nuevo sistema, que viene regulado por la Ley 11/2007, tiene, además, una finalidad importante y que no es otra, que hacerle ver la transparencia que queremos tener en la gestión.

Para el concejal de Organización Administrativa desde el equipo de gobierno lo que pretendemos es contar con una administración municipal “más comunicativa, coordinada y organizativa”. Y es que, en opinión de Laborda, el Ayuntamiento de Almuñécar ha estado organizado “sin control, ni una lógica”. En este sentido puso como ejemplo, en cuanto la reforma física, que el área de Urbanismo estaba la mitad en el ayuntamiento y la otra en el antiguo edificio CIE; a ello se sumaban el área económica que estaba repartida en distintos espacios. Todo ello frenaba la agilidad y por ello hemos optado por centralizar las áreas. La nueva organización pretende centralizar las aéreas como ya se ha hecho en el apartado de Servicios Sociales, Urbanismo o Económica con el fin de resolver al ciudadano cualquier asunto”.

“Esto no es un capricho de nadie, ni de este equipo de gobierno, sino una necesidad urgente por modernizar y actualizar una administración con respecto a otros organismos públicos como ya han hecho otros muchos ayuntamientos, donde llevan ya años funcionando y ello nos ha permitido ver y comprobar algunos modelos marco para el desarrollo”, dijo Laborda.

Oficina de Atención al Ciudadano: 9 a 14 horas, (lunes a viernes). Calle Nazareno. (Ayto. Almuñécar)

Ayuntamiento de Almuñécar : 8 a 21 horas (lunes a viernes y sábados: 9 a 13 horas). Plaza Constitución.