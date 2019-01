El Ayuntamiento, aún a la espera de que Starbucks entregue la documentación solicitada

El Ayuntamiento de Granada sigue aún a la espera de que la cadena de cafeterías Starbucks entregue la documentación requerida que le permita volver a abrir el local ubicado en la Gran Vía de la capital, clausurado en noviembre.

El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Miguel Ángel Fernández Madrid, a preguntas de los periodistas ha comentado que “Starbucks tenía muy poca documentación. Esperemos que estén agilizando el papeleo que se le ha solicitado. Se tiene que poner las pilas el negocio, no el Ayuntamiento de Granada”.

Además, en referencia al motivo del cierre de la cadena, Fernández Madrid ha asegurado que “cuando denunciamos y descubrimos que no tenían licencia, íbamos por denuncias que existían por la gestión y control de los residuos que estaba realizando el negocio. No es que solo careciera de licencia, es que no estaban haciendo una buena gestión de los residuos”.

La noticia del cierre de la cadena de cafés se conoció el 20 de noviembre y el Ayuntamiento notificó que había un plazo de tres meses para presentar la documentación, ya que pasado ese tiempo la licencia de explotación del local caducaría.