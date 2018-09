El AVE llegará a Granada en junio de 2019 | Vídeo

El AVE llegará a Granada en junio de 2019, según el cronograma que maneja el Gobierno central y del que ha informado este mediodía el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien ha anunciado también que a partir de noviembre se contará con una medida adicional de conectar Granada con Madrid por la vía de Moreda. Se hará con un tren diario, de ida y vuelta, y el viaje durará cinco horas y media. Tendrá una parada técnica-comercial en Linares. Ábalos ha trasladado que toda vez que entre a funcionar el AVE en Granada se estudiará si mantener, o no, dicho servicio.

Respecto a las pruebas del AVE, el titular de Fomento ha explicado que terminarán durante la segunda quincena de enero. A partir de ahí, y por un tiempo estimado de unas 14 semanas, empezarán la formación de maquinistas. A finales de abril está previsto la preparación de la documentación que se le entregará a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que será el organismo que se encargue de su análisis para dar luz verde a la puesta en marcha de la línea.

AVE EN PRUEBAS

Esta misma mañana, el ministro de Fomento ha realizado el recorrido Antequera-Granada en el tren de pruebas Séneca. En ese trayecto, en el que ha estado acompañado de los representantes institucionales de Granada así como de medios de comunicación locales, se ha podido comprobar el funcionamiento y la evolución de los trabajos. La duración del viaje ha sido de 53 minutos (el tren ha partido de la Estación de Antequera-Santa Ana a las 10:07 am y ha llegado a la estación en Andaluces a las 11.00 horas). Pero la duración en un viaje ‘real’ será de 45 minutos. Salvando el tramo de Loja, en el que el AVE no superará los 65 kilómetros por hora, en el resto del trayecto se podrá alcanzar una velocidad de 300 kilómetros por hora. Hoy, en el recorrido de prueba, el tren ha alcanzado los 200 kilómetros, pero la velocidad a su paso por la localidad lojeña no ha superado los 55 kilómetros. Cuando se ponga en marcha el AVE, el trayecto Granada-Madrid durará tres horas.

EL TÚNEL DE SAN FRANCISCO

Respecto a la seguridad en el túnel de San Francisco para el paso del tren de la Alta Velocidad en Loja, Ábalos ha vuelto a incidir en que es seguro y que cumple toda la normativa exigible, y que en caso de evacuación, además de haber espacio suficiente para la salida de viajeros en el interior del túnel, “el tren es más largo que el propio túnel por lo que se podría salir por los extremos”.

UN ESTUDIO DECIDIRÁ LA FUTURA ESTACIÓN Y PLAZOS PARA EL SOTERRAMIENTO

A principios de septiembre, el Ministerio de Fomento sacó a concurso un nuevo estudio informativo de la integración del ferrocarril en Granada. En dicho estudio no se descarta estudiar otras ubicaciones para la estación de trenes de Granada, como la del entorno de la plaza de Europa. En este sentido, y dado que el Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía han apostado por la estación en Andaluces con la creación de un espacio intermodal, el ministro de Fomento ha manifestado ser sensible con esta opción, aunque ha afirmado que se estudiarán todas y que se elegirá la mejor ubicación según las medidas técnicas, medioambientales y financieras que se analicen. Respecto al soterramiento del AVE, el ministro de Fomento ha informado que está contemplando dentro del estudio ya licitado.

VARIANTE SUR DE LOJA

Por otro lado, el ministro de Fomento ha anunciado que en octubre comenzará la redacción del proyecto para el diseño de la plataforma de la variante sur de Loja para un tramo de obras de 2,6 kilómetros. El Gobierno prevé poder licitar esas obras a principios de 2019, antes de que caduque la declaración de impacto ambiental. Un paso más que falicitaría la inclusión en el Corredor del Mediterráneo.

Si no puede visualizar el vídeo, haga clic aquí: