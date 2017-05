El autor del vídeo viral del incidente con el metro a su paso por Maracena, denunciado por el Ayuntamiento de Maracena

El vídeo del incidente con el Metro de Granada a su paso por Maracena sigue trayendo cola. Este vídeo se hizo viral en pocas horas, ya que el metro sigue sin estar en funcionamiento tras varias promesas de plazo incumplidas por la Junta de Andalucía, y las “ocupaciones indebidas” se siguen dando habitualmente, retrasando la llegada del metro a Granada.

Aquella grabación fue muy comentada en redes sociales tanto por el incidente en sí como por la narración que hace el autor de la misma durante los escasos treinta segundos que dura. Muchos ciudadanos hacían alusión a esto, como si fuera el espejo de lo que piensa la sociedad granadina de la puesta en marcha de este transporte público.

EL AUTOR DEL VÍDEO, DENUNCIADO

De esta forma, el autor de esta grabación, que responde al nombre de José Miguel Oliva San Juan, ha sido denunciado por el Ayuntamiento de Maracena. Al parecer, este ciudadano tuvo un altercado con la Policía Local de Maracena tras la grabación del famoso vídeo, ya que en este no aparece la actuación de los policías, que se dio después.

Según reza la denuncia, formulada el 16 de mayo de 2017 a las 10:35, los hechos se dan cuando los policías están actuando “debido a la obstaculización del metro por varios vehículos” y es en ese momento cuando el denunciado “se encuentra grabando la actuación de los agentes”, a lo que estos le indican que “eso no se podía hacer”.

Así, Oliva San Juan, según la denuncia, dice “tú a mí no me requisas nada, no sabes quién soy yo… os voy a demandar por abuso de autoridad, mi hermano es teniente de la Guardia Civil”. El escrito añade: “… todo ello ante la atenta mirada de muchas personas que se encontraban en el lugar, faltando de este modo el respeto y consideración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones”. En este sentido, Oliva San Juan es denunciado por una “infracción administrativa”, sancionable con una multa de 200 euros.

VERSIÓN DEL DENUNCIADO

Granada Digital se ha puesto en contacto con el denunciado, quien ha negado que los hechos se dieran tal y como dice la denuncia: “Yo no estaba grabando a los policías, el vídeo es antes. Ellos llegan y me ven con el móvil en la mano, y uno de los agentes se baja del coche y me dice que me van a requisar el móvil por haber grabado su actuación, cuando yo no los estaba grabando. Entonces, les digo que por qué me van a quitar mi teléfono. Ellos, en ese momento, se enfadan, me dan voces allí y todo lo demás es inventado: lo de la demanda, lo de mi hermano… yo lo único que le digo es que están abusando de su autoridad y que voy a llamar a la Guardia Civil para que tomen cartas en el asunto”.

Además, Oliva San Juan añade en su versión de los hechos: “Todo viene por el famoso vídeo, me han denunciado por la repercusión que ha tenido”.