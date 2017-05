El alcalde exige al Consejo General del Poder Judicial el mantenimiento de la capitalidad Judicial de Granada

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha exigido en Madrid al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el mantenimiento de la capitalidad Judicial de Granada y ha expresado la “firme voluntad de la sociedad granadina, de todas las formaciones políticas y de las instituciones, de llegar hasta donde haga falta” para que la ciudad de la Alhambra albergue las dos nuevas secciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Cuenca, quien se ha desplazado a Madrid arropado por el Presidente del Consejo Social, Santiago Carbó, y por los decanos de los colegios de Abogados y Procuradores, Eduardo Torres y Gonzalo de Diego Fernández, ha sido finalmente recibido por el magistrado Gerardo Martínez Tristán, uno de los seis vocales de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

Durante la reunión, el primer edil ha transmitido al vocal del CGPJ que la iniciativa de desplazar a Málaga o Sevilla las dos futuras secciones del TSJA no tiene ninguna justificación técnica desde el punto de vista de prestación de la justicia. “Le hemos dado argumentos de eficiencia y eficacia que demuestran que detrás de todo esto no hay más que intereses de otras localidades, y eso desde Granada no lo vamos a permitir”.

Pese a admitir el revés que puede suponer la decisión del TSJA de apoyar el traslado de las salas, Cuenca ha destacado el valor que tiene el voto particular contrario que ejerció el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, al que ha atribuido un importante peso jurídico y técnico.

En este sentido, y tras insistir en que todavía no hay ninguna decisión tomada, el alcalde ha considerado fundamental que Granada mantenga la unidad de acción en defensa de su capitalidad judicial. “Creo que ha quedado claro que la decisión no se va a tomar en breve, pero es fundamental que los granadinos sigamos manteniendo la presión. Tenemos que estar muy alerta y activos para que esta decisión no se tome nunca”, ha dicho.

El Ayuntamiento de Granada aprobó el último Pleno una declaración institucional consensuada por todos los grupos políticos con presencia municipal –PP, PSOE, Ciudadanos, Vamos Granada e Izquierda Unida- en la que se pide tanto al TSJA como al Consejo General del Poder Judicial, que las nuevas secciones judiciales “tengan de manera innegociable y acatando lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, su sede en la ciudad de Granada”.