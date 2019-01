El abandono animal en Granada, un problema que continúa al alza

En Granada se abandonan muchísimos animales cada año y se adoptan pocos. Esa es, a grandes rasgos, la problemática principal que tiene la provincia granadina, como asegura a GranadaDigital el tesorero de la Federación Granadina de Asociaciones de Protección Animal (FEGRAPA), Pedro Cantos. El abandono animal es una tendencia que va al alza en Granada cada año pero, por suerte, las adopciones también han experimentado un ligero aumento cada vez, lo que demuestra que los granadinos “están más concienciados”, aunque “no es una tendencia que se dispare a lo loco, sino que es un trabajo lento”.

En 2018, fueron albergados en casas de acogida y refugios más de 500 perros y casi 300 gatos, mientras que se rescataron de la vía pública 595 perros y 285 gatos, según los datos recabados por FEGRAPA. En adopción se dieron 636 perros y 227 gatos. Esta federación, que trabaja en cooperación con asociaciones de animales de la provincia como la Asociación Amigos de los Animales, la Asociación Refugio de Animales de Sierra Nevada y la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Granada, lucha por conseguir “el abandono cero, el sacrificio cero y erradicar el maltrato de todos los animales”.

Los animales que más se abandonan son, sin duda, los perros, ya que suelen ser las mascotas que más tiene la gente. La mayoría de abandonos de animales se producen en los meses que preceden al verano. “Antes de verano se produce un número tremendo de abandonos para no hacerse cargo de los animales. Los perros que son regalados en Navidad se convierten ya en ‘adolescentes’ y empiezan a dar problemas en las casas. Cuando empieza el verano es una locura”, recuerda el tesorero de FEGRAPA.

Los animales abandonados o vagabundos de la provincia granadina son rescatados por los voluntarios de las asociaciones de animales, que se encargan de atenderlos. En sus casas de acogida cuidan a perros que necesitan “un tratamiento o que son sumamente cachorros y no pueden estar en refugios”, señala Pedro Cantos. Allí, al igual que en los refugios, los perros y otros animales abandonados son alimentados y reciben los cuidados veterinarios necesarios para estar sanos y que luego puedan ser puestos en adopción. Muchos de esos animales llegan en condiciones muy lamentables y trágicas. “Si alguno ha sufrido un atropello o tiene una enfermedad crónica, los voluntarios de las asociaciones de animales tratan de recuperarlo y ponerlo sano para poder darlo a una familia en adopción de la mejor manera posible”, resalta.

Todos los gastos de los refugios y de las casas de acogida corren a cargo de las asociaciones: la luz, la manutención, la limpieza e higiene, el servicio veterinario… Para sufragar todos esos gastos, las asociaciones cuentan con las cuotas de sus socios, donaciones y con el dinero que consiguen a través de actividades que organizan como mercadillos solidarios. “El principal problema que tienen las asociaciones es la falta de involucración de los ayuntamientos y de las entidades locales, ya que hay muy poca participación para ayudar a este tipo de asociaciones para que puedan dar un servicio muchísimo mejor”, afirma Pedro Cantos. En las ordenanzas municipales de todos los ayuntamientos está contemplada la recogida de animales, pero no todos la llevan a cabo. “Además, en 2018 se aprobó una línea de subvenciones para las asociaciones de protección animal y todavía no ha salido. Prácticamente no hay un apoyo institucional”, lamenta.

CONCIENCIACIÓN DE LA CIUDADANÍA Y LEYES MÁS DURAS

Para evitar el abandono de animales, lo principal es “concienciar a la ciudadanía, en especial, a los niños de hoy en día, que son el futuro”. “Si ellos lo tienen claro, la cuota de abandono bajará”. Por eso, desde FEGRAPA y las demás asociaciones de animales se encargan de hacer campañas de concienciación en los colegios. Es primordial que los más pequeños y sus familiares reflexionen antes de incorporar a un animal de compañía, pues se trata de un fiel compañero que acompañará durante muchos años y es necesario sopesar los pros y los contras y tener en cuenta si se pueden hacer cargo o no de él.

Pero también es importante la legislación que hay en torno al abandono y al maltrato animal. Las penas para quienes abandonan o maltratan animales no son muy duras y casi no tienen consecuencias para los autores. “No puede ser que sea más fácil dejar a un animal en la calle y pagar una multa que cualquier otra cosa. Debe haber leyes más duras porque, entre que la Policía no puede perder el tiempo en esos menesteres y que la ley es muy ‘light’, el abandono de animales se convierte en una práctica normal, cotidiana y sin consecuencia ninguna”, lamenta Pedro Cantos.

La colaboración de la ciudadanía a través de la denuncia de casos de abandono o maltrato animal es también muy importante para poder acabar con este problema. El número de denuncias ha aumentado en los últimos años. “Todavía nos extraña cuando recibimos una denuncia de maltrato, nos suena muy dantesco y muy duro, pero recibimos muchas al cabo del mes y del año. Denuncias porque un vecino ha dejado a un perro en un cortijo para que se muera de hambre, porque le pega sin venir a cuento o porque lo ha atropellado y lo ha dejado tirado en la carretera. Hay cosas que parecen fuertes, y lo son, y parece que son puntuales, pero cuando haces cuentas al cabo del año son muchas”, apunta Pedro Cantos. FEGRAPA se encarga de denunciar de manera oficial, y agotando todas las vías previas, todos los casos de abandono, sacrificio, maltrato hacia los animales y cualquier otro acto justificado de denuncia. El ciudadano granadino puede denunciar, entre otras vías, a través de un formulario en la página web de esta federación. Un simple gesto que puede ayudar a estos animales.