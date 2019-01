El 80% de los andaluces sigue prefiriendo la noche de Reyes para intercambiar sus regalos

Pese a que la costumbre de celebrar la llegada de Papá Noel está cada vez más asentada en nuestro país, la mayoría de los andaluces sigue esperando a la mágica noche del 5 de enero para dejar sus regalos bajo el árbol. Así lo demuestra un estudio realizado por Groupon entre más de 1.500 españoles, que revela que el 80% de los andaluces espera a la mañana del 6 de enero para abrir sus regalos, aunque de este porcentaje, un 16% solo elije esta fecha para los regalos de los más pequeños.

Así, la figura de Papá Noel no es tan popular como puede parecer en nuestro país, y sólo uno de cada seis andaluces (el 16%) prefiere adelantar sus regalos al 24 de diciembre. El estudio de Groupon también revela algunas diferencias por zonas geográficas. Así, los extremeños (83%), castellano-manchegos (81%) y andaluces (80%) son los más fieles a sus Majestades de Oriente y confían a Melchor, Gaspar y Baltasar sus deseos de Navidad. Por el contrario, valencianos (30%), vascos (29%) y catalanes (28%) son los españoles que más celebran la llegada de Papá Noel.

5 regalos de media, aunque no siempre nos gustan.

La imagen más habitual en la mañana de Reyes en cualquier casa es abrir un paquete tras otro, rompiendo papel de regalo a toda velocidad para descubrir rápidamente qué contiene y pasar al siguiente. De media, los españoles recibimos 5 regalos cada Navidad, aunque no siempre se acierta, y un tercio de ellos los consideramos inútiles. Por ello, cada vez más personas se muestran sensibilizadas con el exceso de regalos, y un 42,5% estaría después a renunciar a sus regalos este año si eso significa que sólo reciben las cosas que realmente quieren.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, los españoles que han recibido regalos de Navidad no deseados no se lo dicen a la persona (64%). La razón más común para no decirlo es no herir sus sentimientos (47%) y no parecer desagradecidos (43%).

Para evitar estas situaciones, más de la mitad de los encuestados (54%) confiesa haber comprado alguna vez sus propios regalos en nombre de otra persona, sobre todo en nombre de las madres (40%) y los padres (25%).

A pesar de que encontrar el regalo perfecto puede ser una tarea que nos lleve mucho tiempo, más de la mitad (55%) dice que preferiría recibir una experiencia como regalo, ya que la consideran un regalo más pensado, mientras que el 61% piensa que son más memorables. Desde disfrutar de una experiencia gastronómica en un restaurante de lujo, hasta experiencias de spas relajantes, escapadas de fin de semana y días en familia fuera de casa. Por otro lado, otro 77% dice que la felicidad está más en las experiencias más que en las cosas, y un 57% estaría dispuesto a renunciar a todos sus regalos, afirmando que la Navidad se trata de pasar tiempo con la familia.