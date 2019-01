Dudas sobre la llegada de Uber a Granada | Vídeo

Uber podría llegar mañana a Granada. La empresa de VTC asegura que comenzará su servicio en la ciudad de la Alhambra este martes, aunque desde el consistorio indican que la multinacional no cuenta con la autorización necesaria porque no ha sido solicitada.

El Ayuntamiento trató de impedir que los vehículos VTC pudiesen acceder al casco histórico de la ciudad, pero finalmente el juzgado desestimó esta opción, permitiendo que circulen por la totalidad de la ciudad. Fue esta decisión la que llevó a la multinacional a asegurar que sus actividades darán comienzo este martes.

Sin embargo, las cosas no parecen tan cristalinas como asegura la empresa. Raquel Ruz, concejala de Turismo, Comercio, Movilidad y Protección Ciudadana, ha afirmado que no han solicitado la autorización pertinente, por lo que no podrán estar circulando por la ciudad mañana. Aunque se han revisado exhaustivamente los registros, no existe esta petición, de modo que se sancionará a la empresa si comienzan con su actividad en Granada.

Los granadinos respaldan la llegada

El advenimiento de Uber a la ciudad cuenta con el beneplácito de sus habitantes. Los granadinos, aunque muestran opiniones dispares, exhiben una mayoría favorable al desembarco de la empresa de VTC en la ciudad.

Mientras algunos defienden que “habría más alternativas” para moverse por Granada, otros aseguran que “aporta conflicto” porque lo consideran “una competencia desleal”. En esa división se mueve la población, repartida entre los que creen que la llegada de Uber “le vendría bien a la ciudad” y los que mantienen que “tenemos suficiente con el servicio de taxis”.

Un joven, natural de Holanda pero afincado en Granada, confiesa que “no es necesario que haya Uber en Granada porque va a haber controversia, como en otras ciudades”, y recuerda que en diferentes puntos de España ha habido conflictos hasta el momento. Sin embargo, por otra parte, también reconoce que “para estudiantes, y en una ciudad de estudiantes, lo veo una opción bastante buena”.

“Hay mucho desconocimiento de lo que tiene que hacer el taxista”

La figura del taxista sería la principal perjudicada de la entrada de este servicio en la ciudad. Desde la gremial del taxi advierten de que “vienen conductores que no tienen conocimiento del callejero de Granada, es malo para nosotros pero también para el usuario”. Además, aseguran que los propios taxistas son examinados del callejero por parte del consistorio para garantizar un servicio óptimo.

“Vienen coches de una multinacional saltándose cualquier normativa”, aseguran, “Uber no ha notificado nada, el Ayuntamiento no tiene constancia de que vayan a operar”. Además. indican que “transportan a personas sin pasar ningún tipo de control de calidad”, por lo que han calificado a este colectivo como “piratas”.

“Hay mucho desconocimiento de lo que tiene que hacer el taxista”, lamentan, pues señalan que tienen que cumplir unas obligaciones en cuanto a conocimiento y vestimenta, por ejemplo. Este tipo de restricciones, aseguran, no son tan fuertes o directamente no existen en Uber, por lo que el usuario saldría perdiendo.

Por último, aseguran que “no es verdad que sean más baratos”, dado que “sus tarifas fluctúan y te las pueden llegar a multiplicar hasta por once”. A esto añaden que “son una multinacional que tributa fuera de España, cualquier queja que tengas te tienes que remitir a Holanda”.