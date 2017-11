¿Dónde y cómo comprar teléfonos móviles chinos? ¿Merece la pena?

La nueva tecnología china aplicada a la telefonía móvil ya es una realidad en el mercado español. Cada vez es más habitual ver a usuarios con teléfonos de compañías del gigante asiático como Xiaomi o Meizu, quizá las más populares, pero no las únicas. El principal motivo es la relación calidad precio de los mismos ofreciendo dispositivos de alta gama a precios de gama media.

¿QUÉ TELÉFONO ELIJO?

Es importante no dejarnos llevar por las ofertas e intentar adquirir lo que deseamos. Comprar un terminal por encima de nuestra capacidad nos estará haciendo tirar dinero por un aparato del que no aprovecharemos al máximo su potencial. Un ejemplo de ello es la doble SIM. Es importante tener en cuenta que no todas las conexiones son compatibles y que generalmente no nos da la opción de manejar el teléfono en castellano por lo que tendremos que descarganos ROMs adaptadas. La mayoría de celulares ofrecen un aspecto muy similar al de las empresas occidentales en cuanto a diseño y prestaciones.

La variedad de marcas en inmensa. Las citadas Xiaomi o Meizu son las más populares pero también podemos acudir a Oppo, JiaYu, Zopo, iOcean, UMi oNeo. Muchas de ellas presentan similitudes en sus modelos y unos precios muy competitivos. Esta casi decena de empresas asiáticas se caracteriza más por la innovación que por la copia por lo que se pueden distinguir como las más potentes para los usuarios avanzados.

¿POR QUÉ SON MÁS BARATOS?

Hay varios motivos que hacen que el coste de un teléfono chino sea menor. Las campañas de publicidad no son multimillonarias como las otras grandes compañías del sector y se centran mucho en hacer caso a la opinión de usuarios en foros y blogs y a fomentar que sean estos mismos los que expandan el conocimiento de la marca tras buenas experiencias. El que cada vez haya más demanda también ha hecho que los costes de producción sean menores. También en la nula existencia de tiendas físicas y que en muchas de las ocasiones compramos directamente a la fábrica. Y especialmente por la marca. Es algo parecido a la comida de marca blanca. Llevar un aparato con tal o cual logotipo se paga.

¿DÓNDE PODEMOS COMPRARLO?

Casi ningún operador chino vende sus teléfonos directamente por lo que tendremos que acudir a un intermediario. Hay muchas páginas disponibles en las que podemos elegir el modelo y pagar ya sea a través de tarjeta de crédito o de PayPal. Para reducir los costes de envío hay foros en los que varios usuarios se ponen en contacto para realizar una compra conjunta.

Si se compran directamente a empresas con almacenes en China el tiempo estimado para recibir el aparato puede ser de más de un mes si se elige el envío gratuito. Si se decide por escoger un servicio de mensajería especial su precio aumentará considerablemente. La mejor forma de asegurarse recibir el paquete rápido y sin problemas es buscar tiendas con almacenes en Europa. Además, las empresas importadoras chinas ofrecen un año de garantía, por los dos años que por ley se ofrecen en nuestro país. Esta es alguna selección de páginasdonde podemos comprar móviles chinos:

Amazon: La mayor tienda ‘online’ del mundo también vende teléfonos chinos. Muy buen servicio postventa aunque su catálogo no es demasiado grande.

Aliexpress: Tienda china en plena expansión y que en pocos años puede superar a Amazon como la número uno del mercado.

Comebuy: Esta empresa importa de China y cuenta con almacenes en España, Alemania e Italia por lo que los tiempos de espera son menores al ya haber pasado las aduanas.

Rakuten: Cuenta con un sistema de puntos con los que ganar descuentos en nuestras compras.

Myfox.es: Tienda de origen chino con móviles que envían desde España lo que asegura poder recibirlo en 48 horas y garantía de dos años.

No1. Shop: Venden sus propios dispositivos por lo que los precios son realmente competitivos. También cuentan con almacenes en Europa.

¿MERECE LA PENA?

Si nos basamos en la opinión de la mayoría de usuarios en los foros de Internet, la respuesta es un rotundo sí. La relación calidad precio es óptima, las prestaciones de los teléfonos están al nivel, o al menos muy cerca, de los teléfonos de gama alta de marcas más populares y su implantación en España cada vez es mayor. El diseño cada vez es más refinado con poco que envidiar a marcas occidentales. Desde los 90 euros podemos adquirir estos teléfonos que cada vez están más de moda. La parte negativa, el tiempo de espera en recibirlo.