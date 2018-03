¿Dónde aparcar la bicicleta en Granada? | Mapa y vídeo

Según los últimos datos del área de Movilidad del Ayuntamiento de Granada, en la capital existen más de 800 plazas de aparcamiento exclusivas para las bicicletas. Las calles con más ‘aparcabicis’ son las de Torre de Machuca, con 24 plazas, y Pintor Fernando Belda, con 42. La Avenida de las Fuerzas Armadas también tiene bastantes plazas, 30 concretamente.

Por otro lado, la ciudad también cuenta con varias zonas de aparcamiento compartido para motoclicletas, ciclomotores y bicicletas. Dependiendo del horario, hay de diferentes tipologías: 24 horas reservados para motos/bicis o de horario compartido (por ejemplo, de 8 a 20 h), así como zonas compartidas con carga y descarga.

¿QUÉ DICE LA ORDENANZA MUNICIPAL?

Según la ordenanza municipal, los aparcamientos establecidos para bicicletas serán de uso exclusivo para éstas. Las bicicletas se estacionarán en los espacios acondicionados para tal fin, debidamente aseguradas en las parrillas habilitadas al efecto. En los supuestos de no existir aparcamientos disponibles, las bicicletas podrán ser amarradas a elementos del mobiliario urbano siempre que con ello no se realice ningún daño a dicho elemento, no se vea alterada su función, ni se entorpezca el tránsito peatonal ni la circulación de vehículos. Para garantizar la circulación peatonal, se deberá respetar un espacio mínimo de 1,5 metros como zona de tránsito.

