Diversas actividades en Granada y provincia por el Día de la Mujer

Este próximo viernes, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer y por este motivo en Granada se desarrollarán varias actividades para conmemorar este día a lo largo de la semana e incluso hasta mediados de este mismo mes.

Ya este lunes 4 de marzo comenzaron las actividades con el desarrollo del XVII Encuentro Internacional de Teatro Universitario de Granada con la representación de “Respuesta al silencio”, de Juan Fernando Molina y Rafael Ruiz Álvarez, a cargo del Grupo de Teatro y Danza de la UGR.

El Ciclo de cine ‘Mirando nosotras’ también se pone en marcha este mes de marzo, con la proyección de cuatro largometrajes, entre el 7 y el 28 de marzo, en el Palacio de los Condes de Gabia, para reivindicar el papel de la mujer en el cine. Las películas que se han programado para esta edición están producidas, dirigidas, interpretadas y con guiones de autoría femeninos. Esta es la programación: Jueves 7 de marzo: Ainhoa: Yo no soy esa (Carolina Astudillo, 2018); Jueves 14 de marzo: Las distancias (Elena Trappe, 2018); Jueves 21 de marzo: Con el viento (Meritxell Colell, 2018) y Domingo 24 de marzo: Viaje al cuarto de una madre (Celia Rico, 2018).

Para este martes 5 de marzo, está prevista la presentación del disco ‘Paco Damas canta a las sinsombrero’ con un concierto homenaje a las escritoras de la Generación del 27. El acto tendrá lugar en el Teatro Isabel La Católica, a las 19:00 horas. La entrada es gratuita con invitación hasta completar el aforo. Las invitaciones se pueden retirar de la Taquilla del Teatro en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

También este martes 5 de marzo se inaugura la exposición ‘Mujeres y territorio’ en el Centro Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, a las 18:30 horas. Se trata de una exposición colectiva con obras de chicas estudiantes de Bellas Artes. Se podrá visitar hasta el 11 de marzo, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

El miércoles 6 de marzo, a las 19:30 horas, se celebrará una Mesa redonda en el Salón de Caballeros XXIV de La Madraza, dentro del ciclo de actividades que el Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada ha puesto en marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer. Se tratará de una colaboración interdisciplinar para la prevención y control de la violencia de género. En la Mesa redonda intervendrán Ana Laguna Martínez, Marta Luzón Martínez, Sofía de Oliveira, Laura Torres Vega , Virginia Alhambra Díaz y Nazaret Martínez Heredia. Está organizada por la Cátedra de Salud, Aula Emilio Herrera Linares de Ciencia y Tecnología, y Seminario de Medio Ambiente y Calidad de Vida.

El jueves 7 de marzo, a las 20:00 horas, en la Sala Máxima del Espacio V Centenario, se celebrará un concierto de Grab them by the p**** Ensembled’Arts, organizado por la Cátedra Manuel de Falla.

El sábado 9 de marzo, a las 20:00 horas, se proyectará la película “Muchachas de uniforme” (Leontine Sagan & Carl Froelich, 1931) en la Sala Máxima del Espacio V Centenario. Esta actividad está organizada por el Cineclub Universitario.

MÁS ACTIVIDADES A LO LARGO DEL MES DE MARZO

El lunes 11 de marzo, a las 19:30 horas, en el Salón de Caballeros XXIV de La Madraza, se celebrará una Mesa redonda bajo el título “Mujer gitana y Universidad”, en la que intervendrán Dolores Fernández Fernández, María Heredia Heredia, Ana Giménez Adelantado y Mª del Carmen Carrillo Losada. Está organizada por la Cátedra de Educación y Sociedad.

El martes 12 de marzo, a las 19:30 horas, en el Salón de Caballeros XXIV de La Madraza hay programado una conferencia bajo el título “Isabel la Católica. Una nueva mirada sobre la primera gran reina de Europa”, a cargo de Giles Tremlett. Está organizada por la Cátedra Antonio Domínguez Ortiz.

El miércoles 13 de marzo, a las 19:30 horas, en el Salón de Caballeros XXIV de La Madraza, se celebrará una conferencia bajo el título “Mecanismos sensibles. La arquitectura de las pioneras del siglo XX”, que correrá a cargo de Carmen Espegel Alonso. Está organizada por la Cátedra de Arquitectura y Urbanismo.

El jueves 14 de marzo, a las 20:00 horas, en el Gabinete de Teatro de La Madraza, habrá una conferencia a cargo de Ana Aranda Bernal sobre “Muchas mujeres artistas y una aspiración: contar sus historias fuera de los círculos especializados”. Está organizada por la Cátedra de Patrimonio.

El viernes 15 de marzo, a las 18:00 horas, en el Salón de Caballeros XXIV de La Madraza, también habrá una conferencia bajo el título “Cien años de las diseñadoras de la Bauhaus”, por Marisa Vadillo Rodríguez. Está organizada por el Aula de Artes Visuales.

El lunes 18 de marzo, a las 20:00 horas, en el Gabinete de Teatro de La Madraza, se celebrará una Mesa redonda sobre “Mujeres de letras tomar” (2ª edición): “Mujeres, literatura y edición”, en la que intervienen: Trinidad Gan Quesada, Mariana Lozano, Marian Recuerda, Bárbara Fiore y Alana Gómez Gray (coordinadora). Está organizada por la Cátedra Federico García Lorca.

El miércoles 20 de marzo, a las 19:30 horas, en la Sala del Mural de La Madraza, se presentará el libro “Mujeres, dones, mulleres, emakumeak. Estudios sobre la historia de las mujeres y del género”, de Teresa María Ortega López, Ana Aguado Higón y Elena Hernández Sandoica (eds.). Intervienen en la presentación: Pilar Aranda Ramírez, rectora de la Universidad de Granada; Mary Nash, catedrática emérita de la Universidad de Barcelona y Doctora Honoris Causa por la Universidad de Granada; Teresa María Ortega López, editora; Ana Aguado Higón, editora; Elena Hernández Sandoica, editora; Raúl Bravo, Editorial Cátedra. Está organizada por la La Madraza, Centro de Cultura Contemporánea de la UGR.

El jueves 21 de marzo, a las 20:00 horas, en el Gabinete de Teatro de La Madraza, se celebrará una Mesa redonda bajo el título “Últimas noticias de la poesía escrita por mujeres”. Intervienen: Rosa Berbel, María Domínguez del Castillo y María Elena Higueruelo Illana. Modera: José Manuel Ruiz Martínez. Está organizada por la Cátedra Federico García Lorca.

ACTOS EN LA PROVINCIA

Los municipios de la provincia de Granada también celebrarán actos con motivo del Día Internacional de la Mujer.

En Almuñécar se desarrollará la ‘Marcha por la Igualdad Almuñécar- La Herradura’, este próximo jueves 7 de marzo, a partir de las 11 horas, en los bajos del Paseo del Altillo. Este será el acto más destacado del programa previsto, pero no el único. Los eventos con motivo del Día de la Mujer comenzaron este lunes, día 4 de marzo, a las 17 horas, con la proyección en la Casa de la Cultura la película “Figuras ocultas”, con entrada libre. El 7 de marzo se celebrará, a partir de las 10:00 horas, en las pistas de la Tercera Edad, un Torneo de Petanca ‘Día de la Mujer 2019’, organizado por el Club de Petanca Tercera Edad de Almuñécar. Desde el día 12 de marzo y hasta el jueves 21 de marzo, se llevará a cabo un curso de “dispositivos móviles” para aquellas personas que quieran aprender a manejar mejor sus propios dispositivos móviles. Será en horario de mañana, previa inscripción en el Centro de la Mujer. El miércoles, 13 de marzo, a partir de las 18,30 horas, habrá una charla para Educación Permanente de Adultos “Mare Nostrum”, en la Casa de la Cultura, en la cual Isabel Pérez, astrofísica y profesora titular de la Universidad de Granada y afincada en La Herradura, hablará sobre “Mujer y Ciencia”. El broche a la agenda de actividades en Almuñécar contará con la Asociación AGRAFIM de Granada, que acercará una temática que últimamente está en el día a día de las mujeres: la Fibromialgia. El acto es el lunes 25 de marzo, a las 11 horas, en el Centro de Servicios Sociales. Las personas interesadas en asistir a la misma, podrán inscribirse en el Centro de la Mujer.

En Armilla, el viernes, 8 de marzo, a las 12 horas, se celebrará un Encuentro “Danza por la Igualdad” y Lectura del manifiesto, en la Plaza del Ayuntamiento de Armilla. El lunes 11 de marzo, a las 19 horas, será la inauguración de la Exposición de Cómic desde la Perspectiva de Género. Se trata de una serie de dibujos e ilustraciones realizadas por el alumnado de Bellas Artes de Granada, donde se refleja el papel de la mujer actual, empleando un lenguaje juvenil y cercano. Pretende denunciar aspectos tan importantes como la dificultad de conciliar la vida laboral y familiar, el lenguaje sexista y otros temas que giran en torno a la mujer. Fecha y horario de exposición al público: Desde el 11/03/19 al 29/03/19 de 9 h a 14 h y de 17 h a 20:30 h. Lugar: Centro de Servicios Sociales y Juventud, planta baja. El miércoles, 13 de marzo, a las 18:30 horas, Entrega de Premios del V Concurso de Redacciones, en la Casa García de Viedma.

El jueves, 14 de marzo, a las 20 horas, Presentación de la publicación “Deshojando recuerdos” sobre la memoria reciente del trabajo de las mujeres de Armilla, en la Casa García de Viedma. Entrada libre hasta completar aforo. El viernes, 15 de marzo, a las 19 horas Gala Benéfica y Presentación de la Asociación de Mujeres Kendra. Espectáculo con actuaciones de diversa naturaleza (musical, baile, deportiva, etc.) donde participarán distintas asociaciones que de forma altruista, en el Teatro Municipal.

El jueves, 21 de marzo, a las 18 horas, Taller sobre el lenguaje y la imagen de la mujer en los medios, a cargo de la Asociación de Mujeres “Periodistas es con A”. Entrada libre hasta

completar aforo. Lugar: Casa de la Cultura. El Jueves, 28 de marzo, a las 18 horas, Taller Muros de Contención de la Igualdad, a cargo de la psicóloga Erika Carrillo de PSICOART. Este taller pretende trabajar la cohesión grupal y sororidad entre mujeres, mediante la creación colectiva de un muro de contención que sostenga todos los avances alcanzados por la mujer y que sirvan de base para continuar creando muros mediante colores, nuevas formas y huellas de todas las mujeres que lo constituyen gracias a su lucha diaria por la igualdad. Inscripciones: Hasta el 21 de marzo, inclusive, en el Centro Municipal de Información a la Mujer. Plazas limitadas. Lugar: Centro de Mayores, C/ Tirso de Molina.

El jueves, 11 de abril, a las 18 horas, Itinerario teatralizado por el municipios de la perspectiva de género. La visita consiste en un itinerario por las calles de Armilla, en la que a través de paradas explicativas, aparecerán diferentes personajes y otros estímulos que mostrarán la vida de la mujer en el municipio a lo largo de la historia. Organizado por el Área de Cultura y el Aula de Teatro, en colaboración con el Centro Municipal de Información a la Mujer. Lugar comienzo del itinerario: Plaza del Ayuntamiento. Inscripciones: En la Casa de la Cultura. Plazas limitadas.