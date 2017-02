Directores de instituto expresan sus dudas respecto a la “incertidumbre” que pesa sobre la Selectividad

Publicidad

La Asociación de Directores de Instituto de Andalucía (Adian) ha expresado sus dudas respecto a la “incertidumbre” que sigue rigiendo en los centros de Secundaria en relación con las pruebas de Selectividad del alumnado de 2º de Bachillerato.

Según ha explicado a Europa Press el presidente de Adian, Gabriel Ureña, la Consejería de Economía y Conocimiento, responsable de las universidades andaluzas, ha aclarado algunos aspectos de las pruebas para acceso a la universidad, que versarán sobre cuatro materias generales del bloque de asignaturas troncales –entre ellas, Lengua Castellana, primera Lengua Extranjera, Historia de España, Fundamentos del Arte, Matemáticas, Latín y Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales–.

La calificación de estas pruebas será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada uno de los exámenes, en escala de cero a diez, con cifras decimales, redondeada a la milésima.

La calificación para el acceso a estudios universitarios se calculará ponderando un 40 por ciento la calificación obtenida en estas pruebas y un 60 por ciento la calificación final de la etapa de Bachillerato.

En una reciente reunión mantenida con la Junta se dio cuenta de la convocatoria urgente de ponencias para diseñar los criterios y exámenes de Selectividad. Asimismo, antes de mediados de febrero se colgarán modelos de exámenes en las páginas web de las universidades andaluzas, mientras que en los meses de febrero y marzo se convocarán reuniones de Coordinaciones de la Universidad.

Con todo, Ureña ha indicado que, aunque en los últimos días se han puesto en marcha medidas efectivas para dar una respuesta a un problema educativo “trascendente”, todavía no se han despejado todas las “inquietudes” en la comunidad escolar.

En este sentido, aún no se conoce con exactitud la ponderación de las distintas asignaturas y no se han concretado todavía las asignaturas que figurarán en cada apartado de la Selectividad, de la que se han excluido materias que se imparten en Bachillerato como Ciencias de la Tierra, Tecnología Industrial y asignaturas específicas del Bachillerato de Arte, mientras que no se conoce la ponderación de la Filosofía, “asignatura especialmente perjudicada por la Lomce”.