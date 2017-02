Dimite la gerente del Complejo Hospitalario de Granada tras derogarse la orden de fusión hospitalaria

Publicidad

La directora gerente del Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Cristina López Espada, ha anunciado este jueves su dimisión, después de que el martes la Junta iniciara los trámites para derogar la orden de fusión hospitalaria.

Entiende la hasta ahora gerente que el marco jurídico por el que ella se había movido y que le permitía “seguir luchando” por lo que se había comprometido “ha cambiado”, mientras que el nuevo marco “le genera dudas”, según ha expuesto en un audio hecho público por Radio Granada SER y recogido por Europa Press.

La gerente ha anunciado su decisión, que han confirmado a Europa Press fuentes de Salud, en la reunión celebrada este jueves con los miembros de la comisión técnica compuesta por representantes de las Juntas Facultativas y de Enfermería que aborda el diseño del modelo sanitario para Granada.

Su renuncia se produce después de que el pasado martes lo hicieran el hasta ahora viceconsejero de Salud, Martín Blanco, y el gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Manuel Aranda, que fueron las personas que la eligieron y que, según ha expuesto, “ya no están aquí”, de modo que se “ha quedado sola defendiendo algo” que no sabe si los que están por “encima” suya “defienden”.

“Yo me vuelvo a mi trabajo, a mi operar, y desde la barrera observando el trabajo que hacen los demás”, ha dicho, confiando en que se logre “lo mejor para todos” y pidiendo “a los que se queden”, a los representantes de las plataformas y los sindicatos, que “piensen con sensatez siempre en los pacientes, olvidando intereses personales y sindicales para conseguir ese nuevo modelo para Granada” y que sea el mejor.

Ha sostenido que a lo largo de estos meses de encuentros con los distintos actores implicados y vinculados con el nuevo modelo sanitario ha entendido que en el proceso de reordenación sanitaria se han “cometido errores”, pero también cree que “hay muchas cosas buenas de la fusión que no deberíamos perder”.

Entre esos errores ha citado las “deficiencias” en Urgencias, en las listas de espera y la “insuficiente” comunicación con los profesionales para defender el modelo de fusión hospitalaria. Se ha mostrado consciente de que “Granada necesita dos hospitales completos”, aunque cree que el diseño debe venir de la mano de las juntas facultativas, de enfermería y de personal, como órganos representativos de los hospitales.

“Ahora me encuentro con que el martes se derogó la orden de fusión, por lo que el marco jurídico por el que yo me movía y que me permitía seguir luchando por lo yo me he comprometido, ha cambiado; y el nuevo marco jurídico me genera dudas. Por otro lado las personas que me eligieron tampoco están aquí y ahora me he quedado sola defendiendo algo que no sé si los que están encima mía defienden”, argumenta Cristina López Espada.

A ello ha sumado que la “organización futura parece que la van a diseñar las plataformas”, un “próximo paso” ante el que ella afirma que “solo puede presentar” su dimisión, al entender que no debe continuar al frente de una institución que “va a llevar el rumbo y que va a ser dirigida por donde” ella no cree “de forma completa que deba de ir”.

“Presento mi dimisión; creo que deben ser otros los que lleven ese rumbo”, ha agregado, al tiempo que ha confiado en que en los próximos meses “esto mejore en la medida en que los demás puedan hacerlo”.

La doctora en Medicina y Cirugía Cristina López Espada, natural de Granada, fue nombrada directora gerente del Complejo Hospitalario de Granada a principios del pasado noviembre, en sustitución de Manuel Bayona, que tenía la responsabilidad de dirigir los dos centros hospitalarios de la capital desde octubre de 2012.

DIMITE EL DIRECTOR MÉDICO DEL VIRGEN DE LAS NIEVES

Con la dimisión de la gerente, también abandona su cargo el director médico del Hospital Virgen de las Nieves, Manuel García Montero. El ya exdirector médico, ostentaba este cargo desde enero de 2011.