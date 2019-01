Diego Martínez: “Hemos jugado con inteligencia y pasión”

“Me voy muy contento por el rendimiento del equipo, no por el resultado”, afirmaba Diego Martínez en rueda de prensa en una frase que explica el sentir de todo granadinista. El entrenador nazarí aseguró irse “con una emoción muy positiva” tras un partido en el que “hemos vivido en campo contrario permanentemente”, aunque el gol no llegó porque “nos faltó precisión”, aunque el técnico destaca que “el equipo tuvo ritmo y valentía”.

“En la segunda parte volvemos a merecer el gol y justo ahí encajas y el equipo vuelve a levantarse”, quiso poner en valor Diego Martínez, “creo que ha sido un muy buen partido ante un gran rival“. Durante el encuentro, los suyos lograron llegar “muy bien”, aunque lamenta que “si hubiésemos tirado entre los tres palos habría sido gol”.

“El equipo ha tenido pausa ante un rival que se cierra bien, nos faltó contundencia ofensiva”, explicaba el míster en la sala de prensa, que puso en valor que “estuvimos más cerca del 1-0 que del 0-1 durante todo el partido, pero esto es fútbol”. ·Me quedo con los mano a mano que asumimos con el 0-1″, apuntó el entrenador del Granada, “ha sido una lástima el no habernos adelantado en el marcador, lo han dejado todo, hemos jugado con inteligencia y pasión, el que haya venido a ver al equipo hoy ha disfrutado”

Aunque el empate no es un mal resultado, Diego Martínez, aseguró que “Siempre queremos ganar, siempre lo buscamos, somos un equipo que desde el primer día intenta mostrar su identidad” y quiso quitarle hierro a los cinco partidos consecutivos sin perder, pues afirmó que “depende de la sucesión de los siguientes partidos, entra en lo positivo o lo negativo”. “Me voy contento con la imagen, el atrevimiento y la circulación que hemos tenido”, finalizaba sobre la actuación sobre el campo de su equipo.

Sobre un posible caso de racismo de Rodri sobre Bela, el técnico aseguró que “desconozco la situación, me he metido rápido para el cara a cara, pero en el Granada tenemos tolerancia cero a cualquier acción de racismo“. “No sé qué ha ocurrido, lo valoraremos”, aseguró al respecto antes de valorar la acción de Germán sobre Manaj que acabó con el delantero en el hospital. “Son situaciones fortuitas, sería interesante el VAR y a partir de ahí analizar si es punible de algo más”, opinó, “Germán estaba jodido, nadie quiere que esto ocurra, pero es muy fortuito”. Finalmente, el entrenador valoró que Manaj “es un exjugador de esta casa, a todos nos ha dolido y lo sentimos mucho” y recordó que “en Tenerife hay un pisotón muy claro a Adrián Ramos sin balón y a veces se ve y a veces no se ve, es complicado”.