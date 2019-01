Diego Martínez: “El empate hay que valorarlo con el tiempo”

El entrenador del Granada CF, Diego Martínez, ha comentado tras el empate logrado por su equipo frente al Cádiz CF que “hay que valorarlo con el tiempo”, pero que le permite sumar 40 puntos, “que es algo extraordinario”.

El gallego ha destacado que el Carranza es “un campo donde han perdido equipos importantes y fuertes”, además “por una diferencia de goles” y sabía “que cualquier desconexión o error, penalizaba”. El entrenador considera que su equipo empezó “bien”, aunque luego “ellos estuvieron mejor”. “Hay dos o tres pérdidas porque nos faltó precisión en el pase y la circulación. Luego sí volvemos a coger precisión con varios cambios de orientación y ese es el tramo del partido que más me gustó, con la ocasión de Ramos, con personalidad con el balón, estando en su campo…Sabíamos que el Cádiz te castiga en las transiciones”, ha apuntado.

Para Diego Martínez, en la segunda parte “hubo pocas ocasiones” y su equipo se mostró “sólido en defensa” pero no era capaz de generar arriba. “Lo intentamos con los dos puntas para ser más directos y no nos entraron esas ocasiones de fuera de juego”, ha señalado. El gallego ha indicado que la clave está “en la precisión” y que su equipo “lo intentó” pero delante tenía “un rival que concede muy poco y era difícil”. “El partido fue a no cometer errores. Lo intentamos con dos puntas y con los jugadores de banda a pierna cambiada, pero ambos estuvieron muy sólidos atrás”, ha agregado.

Sobre la primera vuelta del Granada CF, Diego Martínez ha comentado que los 40 puntos que ha logrado “es una cifra extraordinaria” y la habría “firmado a principio de la temporada”. “Nos quedan 22 partidos más, que es toda una vida. Los puntos te dan confianza. Lo importante es que el equipo se mostró competitivo. Por fases hemos sido nosotros, con el equipo organizado, atento y sólido. Hay que tener ese equilibrio y ese saber competir en todo escenario. En la primera vuelta estoy muy satisfecho con el rendimiento y los resultados”, ha asegurado.

El míster del Granada CF ha dicho que con la “igualdad de Segunda”, a su equipo le interesa “sumar todo lo que pueda” y, cuando queden cuatro o cinco partidos, ya se verá dónde está. El gallego ha agradecido a la afición del Granada “por su cariño” y ha asegurado que la ha “sentido durante todo el año” y a ella “sí que hay que darle la matrícula de honor en la primera vuelta”.