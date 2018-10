Diego Martínez, a puerta abierta | Vídeo

Sin la habitual sobriedad que reina en una sala de prensa ni el protocolo que suele marcar sus intervenciones, Diego Martínez mantuvo anoche un distendido encuentro con la Asociación Granadinista You’ll Never Drink Alone. El técnico rojiblanco fue el principal protagonista de una informal velada que, bajo el título de II Sillón del ‘You’ll Never’, sirvió para reforzar aún más la latente comunión entre el Granada CF y su hinchada.

Esta se hizo notar desde que el entrenador rojiblanco entró por las puertas del Hotel Andalucía Center. Alrededor de 50 aficionados, miembros de la asociación, le recibieron allí con los brazos abiertos y el primero de los varios aplausos que levantó durante el encuentro. Después fue el propio entrenador vigués el que abrió sus puertas a la hinchada.

Tras saludar a todos y cada uno de los allí presentes, Diego Martínez respondió a las preguntas que estos traían preparadas, incluidas las más difíciles. Repasó su carrera, haciendo una mención especial a sus inicios en Granada y, sobre todo, a “mi querido Imperio de Albolote”, y reveló que “me gusta mucho la lectura”, justo antes de entrar en faena.

Envuelto por el acogedor ambiente que generaron los aficionados, Diego Martínez no dudó en asegurar que su llegada al conjunto nazarí “fue el fichaje más rápido de la historia de un entrenador”, pues “entre que no continúo en Osasuna y firmo por el Granada pasan unas horas”. El técnico rojiblanco explicó que “queríamos estar aquí, nos ilusionaba el proyecto”, y esto era en gran parte porque “siempre he percibido ese sentimiento que estaba por encima de la categoría”.

Lo hizo desde su primera etapa en la ciudad de la Alhambra, donde recuerda haber vivido hitos importantes como el ascenso en Guadalajara o la fatídica tarde en Quintanar del Rey. Ello le hace ser conocedor de la situación del equipo y mirar que, “en perspectiva de los últimos veinte años, estamos bien”.

Llegó, finalmente, al banquillo de Los Cármenes y, al menos por el momento, suma más éxitos que fracasos, lo que ha reanimado a una desilusionada afición, aunque él insiste en que “en esto del fútbol, los protagonistas son los jugadores”. El técnico nazarí quiso resaltar que “el equipo está por encima de todos”, por lo que recordó que ha transmitido a sus jugadores que “cada vez que nos pongamos esta camiseta debe ser especial”.

En este sentido, ha confesado que siente que “somos unos privilegiados, yo el primero por poder entrenar un equipo como el Granada, y los jugadores por poder representarle”, a lo que ha añadido que “hay un compromiso que no está en el contrato”.

Si no puede visualizar el vídeo, haga clic aquí:

Esta mentalidad, de momento, no solo ha funcionado en cuanto a lo deportivo, sino que le ha permitido reconciliar a equipo y afición tras dos años duros. Sobre ello, Diego Martínez aseguró que su intención es que los aficionados, “más allá del resultado, se sientan orgullosos de nosotros”. Es consciente de que “va a haber momentos malos durante la temporada”, pero asegura que comprendería la reprimenda del público en esta situación, pues “los que estáis aquí siempre sois vosotros”, declaró dirigiéndose a su afición.

También sobre su hinchada, el técnico rojiblanco aseguró que “sé que la afición del Granada necesita claridad”, pues “en los últimos años, por el motivo que sea, había cierta distancia con el equipo”. Trató de instaurarla en el club, según explicó, ya que tiene claro que “los que estáis aquí en Tercera, Segunda B, Segunda o Primera sois vosotros”.

Cuestionado sobre el buen rendimiento del equipo, el técnico rojiblanco aseguró que “necesitamos más tiempo de ajustar procedimientos, de vivir experiencias cometitivas”, lo que le lleva a asegurar que “realmente no estamos configurados todavía como equipo”. “Todavía nos queda un proceso largo”, apostilló el entrenador granadinista, que fue rápidamente cuestionado sobre el mercado de invierno, aunque zanjó rápido el tema: “Vamos a llegar a diciembre primero”.

La euforia, como no podía ser de otra forma, también se ha instaurado en muchos de los apodados ‘You’ll Never’, por lo que no faltó quien preguntase si el Granada terminará el curso entre los seis primeros. “Podría hacer una venta de humo cojonuda”, bromeó Diego Martínez, “pero solo puedo prometer que vamos a intentar sacarle el máximo jugo a lo que tenemos y que vamos a tratar de sacar los tres puntos el sábado”. Estos son sus planes, pues, según añadió, “terminaremos donde nos merezcamos, donde nos ponga el verde, que no engaña”.

SU ‘NIÑO BONITO’

Una de las dudas que los aficionados quisieron ver resueltas fue quién era su jugador favorito, “su niño bonito”. El técnico rojiblanco no titubeó y resaltó que “para nosotros el concepto de justicia deportiva es importante”, tras lo que aseguró que “el equipo es mi ‘niño bonito’”.

Sin embargo, sí que quiso destacar un nombre por encima del resto. “Hay una persona a la que admiro mucho dentro del vestuario”, señaló el técnico, “que es Fran Rico”. El entrenador rojiblanco explicó que “es un chico que está pasando por un proceso muy difícil de lesión y que siempre está aportando”, algo en lo que hizo hincapié. “Lo que admiro de él es que, sin estar en disposición de jugar, está en disposición de sumar”, algo por lo que “se ha ganado el afecto de todos”.

Lo hizo también Diego Martínez con los ‘You’ll Never Drink Alone’, que le transmitieron su cariño, así como sus peticiones, como la de disfrutar de más entrenamientos a puerta abierta. Le pidieron que se quede, pese a que pueda llamarle Florentino Pérez, y le recordaron que ‘nunca beberá solo’. El técnico rojiblanco, fiel a su forma de ser, les dejó un mensaje: “Ojalá que ganemos el sábado”.