Detienen a un individuo por apropiarse de un teléfono móvil que encontró en una cafetería

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada a un varón de 53 años de nacionalidad ecuatoriana, al que se le atribuye la presunta autoría de la apropiación indebida de un terminal móvil que se encontró olvidado en una cafetería, el cual se lo entregó a su hijo para que hiciera uso de él.

Las investigaciones se iniciaron cuando recibieron una denuncia sobre la desaparición de un teléfono móvil en una cafetería de la zona sur de la capital granadina cuando el denunciante se encontraba desayunando en la terraza de la misma. Al terminar de tomar las consumiciones en el local se marcharon dejando olvidado el terminal sobre la mesa. Cuando se percataron del olvido, se personaron de nuevo en la cafetería y ya no estaba donde lo habían dejado y ni las personas que se encontraban allí sabían nada del teléfono.

Iniciadas las investigaciones tendentes a la identificación y localización de quien pudiera haber llevado a cabo estas acciones, y realizadas ciertas comprobaciones, los agentes reunieron los suficientes indicios para la atribución de responsabilidad en la presunta autoría de los hechos.

Como consecuencia de la investigación y la posterior identificación y localización del presunto autor de los hechos en Cartagena, los policías solicitaron la colaboración del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Cartagena para que procedan a la toma de declaración y detención del presunto autor y recuperación del terminal móvil, que fue devuelto posteriormente a su legítimo propietario.

El detenido fue puesto a disposición judicial.

Obligación de devolver lo encontrado

La Policía Nacional informa que existe riesgo de cometer un delito por apropiación indebida si no se devuelve el teléfono móvil encontrado. Lo que se debería de hacer es no utilizar el móvil hallado y esperar a que el propio dueño llame, si no lo hace en una hora tiene la obligación legal de devolver el objeto extraviado haciendo entrega a un agente de Policía o en dependencias policiales, donde se efectuaran las gestiones para su devolución.