Detenido tras robar en un piso asegurando que era un vecino y que olía a quemado

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada a un varón de 24 años y origen español con antecedentes policiales anteriores a los hechos, al que se le atribuye la presunta autoría del robo con escalo perpetrado en un domicilio cuando sus moradores dormían en él, llevándose varias joyas del mismo.

Los hechos se desencadenaron a primera hora de la mañana cuando la denunciante que se encontraba acostada en su dormitorio se despertó y pudo observar a oscuras a un individuo que se encontraba en su cuarto no haciendo caso ya que pensó que podría tratarse de un familiar. A los pocos minutos dicho individuo volvió a entrar en la habitación por lo que esta vez le preguntó quién era, no respondiéndole éste. Así que se levantó de la cama y salió del dormitorio encontrándose con el mismo el cual le respondió que era un vecino y que si no olía a quemado, saliendo corriendo del piso. Posteriormente puso una denuncia echando en falta varias joyas de la casa.

Iniciadas las investigaciones tendentes a la identificación y localización de quien pudiera haber llevado a cabo estas acciones, y realizadas ciertas comprobaciones, los agentes reunieron los suficientes indicios para la atribución de responsabilidad en la presunta autoría de los hechos.

Como consecuencia de la investigación y la posterior identificación y localización del presunto autor de los hechos, los policías establecieron un dispositivo para su detención, procediendo a la misma. Las investigaciones fueron llevadas a cabo por el Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Granada. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial.