Desconvocada la concentración de agencias de viajes contra el sistema de gestión de entradas de la Alhambra

La concentración prevista para este viernes, Día Mundial del Turismo, en contra del sistema de gestión de entradas de la Alhambra, puesto en marcha en mayo también para grupos, ha sido desconvocada después de que la representación empresarial haya “aunado posturas y criterios” con el Patronato de la Alhambra y el Generalife.

Después de la reunión mantenida este martes entre la Dirección del Patronato de la Alhambra y el Generalife y la representación empresarial del sector turístico a nivel provincial, nacional e internacional quedó desconvocada la concentración para “continuar avanzando en las propuestas presentadas” para la mejora de la gestión de entradas, según informó la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo.

También asistieron a la reunión la Asociación Provincial de Agencias de Viaje, convocante de la concentración, la Asociación Andaluza de Agencias de viajes, que representaba también a la Confederación Nacional, la representación de las Agencias Hispanojaponesas, la Asociación de Touroperadores Reunidos y ETOA (Touroperadores europeos).

La próxima reunión será el 10 de octubre, tras la desconvocatoria, confirmada por Europa Press con la plataforma ‘Todos somos la Alhambra’, que ha advertido de que no todos los agentes están “de acuerdo” con no manifestarse, y no ha descartado próximos actos reivindicativos.