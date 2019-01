Denuncian la falta de calefacción en la biblioteca de Almuñécar

El pasado 9 de enero, un grupo de usuarios de la biblioteca, en su mayoría estudiantes, hicieron denuncia pública y presentaron en el registro de entrada del Ayuntamiento un escrito en el que expresaban su “malestar e indignación por las obsoletas e insuficientes instalaciones en la biblioteca municipal”.

Ante esa denuncia, la Secretaria General del PSOE, Rocío Palacios, se ha reunido con los usuarios de la Biblioteca Municipal y ha podido comprobar el mal estado en el que se encuentran las instalaciones municipales, carentes de cualquier tipo de climatización.

“Los más de treinta estudiantes que, diariamente, van a la biblioteca a estudiar pidieron a los responsables municipales que encendieran la calefacción por el frío que estaban soportando en las instalaciones. Ante la falta de respuesta del gobierno municipal, intentaron paliar el frío llevándose sus propias mantas y estufas. Lógicamente, los responsables de la Biblioteca no les permitieron poder encenderlas, por razones de seguridad. Es vergonzoso que esto ocurra en un pueblo como el nuestro. Es bochornoso que el gobierno municipal no haya dado solución inmediata a una necesidad de primer orden como esta”, denuncia Rocío Palacios.

“En la Biblioteca Municipal hay insuficiencia de asientos, deficiente iluminación, 14 enchufes para 72 asientos, por lo que no hay suficientes puntos de conexión para portátiles o móviles, no hay conexión a la wifi, no existe servicio de fotocopiadora y el horario de apertura es insuficiente” añade Rocío Palacios.

Por esta razón, el Grupo Municipal socialista presentará una moción de urgencia al próximo Pleno en la que nos hacemos eco de las demandas de nuestros vecinos y vecinas y pedimos lo siguiente:

1. La puesta en funcionamiento de sistema de climatización adecuado para el desarrollo de la actividad de los usuarios de la Biblioteca Municipal de Almuñécar.

2. Puesta en marcha de una sala de estudio diferenciada y aislada de la sala de consulta.

3. Ampliación del horario de apertura y cierre de las instalaciones de la Biblioteca Municipal, de 9 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente.

4. Permitir el acceso a la red Wifi sin limitaciones ni restricciones, de forma ágil y accesible.

5. Mejora de la iluminación de las instalaciones.

6. Mejora del mobiliario y ampliación del número de asientos.

7. Puesta en marcha de un servicio de fotocopiadora.

Rocío Palacios concluye “Es triste comprobar lo alejado que está este gobierno de los problemas reales de nuestros vecinos. Seguramente, los concejales si están calentitos en sus despachos. Sufrimos a un gobierno municipal que está dedicado solo a “sus asuntos” y ha perdido todo contacto y sensibilidad con las necesidades de nuestros vecinos”.